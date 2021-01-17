Вс, 17.01.2021
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Евросоюз разрешил жителям есть червей

Иллюстративное фото ФОТО: pexels.com

Агентство ЕС по безопасности пищевых продуктов подтвердило, что желтые мучные черви подходят для человеческого питания и богаты белками, пишет "Интерфакс" со ссылкой на газету The Guardian.

Ожидается, что после этого решения запрет на употребление червей человеком снимут все страны ЕС. До сих пор этот богатый протеином, жиром и клетчаткой продукт использовался исключительно в качестве корма для животных.

Сегодня мучных червей обычно выращивают на фермах и кормят пшеничной мукой или отрубями. 

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Пока продажа насекомых в качестве человеческой еды запрещена во Франции, Германии, Италии, Испании и некоторых других странах ЕС. Страны требовали у производителей подтверждения безопасности и официального разрешения Брюсселя. Теперь оно у них есть.

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