Пн, 18.01.2021
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Алексей Навальный
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В эти выходные обошлось без штрафов в 2000 евро, но число нарушений не уменьшилось

Рейды во время комендантского часа ФОТО: Zane Bitere/LETA

​В минувшие выходные количество нарушений за несоблюдение ограничений не уменьшилось, всего за два дня было выявлено 1000 правонарушений, сообщил утром в понедельник, 18 января, в интервью программе Rīta panorāma начальник Государственной полиции Арманд Рукс.

По его словам, больше нарушений было выявлено в ночь с пятницы на субботу, меньше - в ночь на воскресенье. Возбуждено около 1000 административных процессов.

В эти выходные максимально допустимый штраф - 2000 евро - не применялся, но один человек был оштрафован на 1500 евро и возбуждено уголовное дело за кражу, сказал Рукс.

По словам Рукса, неоднократно - в более чем 1300 случаях - людям выносились предупреждения, отметив, что всего за выходные были проверены около 11 000 человек, у большинства из которых было подтверждение.

Галерея: Рейды во время комендантского часа

Госполиция напоминает, что и в конце следующей недели - в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье с 22 до 5 часов - в стране установлен запрет на перемещение - в это время проводятся мероприятия по контролю, чтобы проверить, соблюдают ли его жители. На улице в это время можно находиться только по оправдательной причине и с заполненным подтверждением.

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