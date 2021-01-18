В эти выходные обошлось без штрафов в 2000 евро, но число нарушений не уменьшилось

По его словам, больше нарушений было выявлено в ночь с пятницы на субботу, меньше - в ночь на воскресенье. Возбуждено около 1000 административных процессов.

В эти выходные максимально допустимый штраф - 2000 евро - не применялся, но один человек был оштрафован на 1500 евро и возбуждено уголовное дело за кражу, сказал Рукс.

По словам Рукса, неоднократно - в более чем 1300 случаях - людям выносились предупреждения, отметив, что всего за выходные были проверены около 11 000 человек, у большинства из которых было подтверждение.

Галерея: Рейды во время комендантского часа