В эти выходные обошлось без штрафов в 2000 евро, но число нарушений не уменьшилось

По его словам, больше нарушений было выявлено в ночь с пятницы на субботу, меньше - в ночь на воскресенье. Возбуждено около 1000 административных процессов.
В эти выходные максимально допустимый штраф - 2000 евро - не применялся, но один человек был оштрафован на 1500 евро и возбуждено уголовное дело за кражу, сказал Рукс.
По словам Рукса, неоднократно - в более чем 1300 случаях - людям выносились предупреждения, отметив, что всего за выходные были проверены около 11 000 человек, у большинства из которых было подтверждение.
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Госполиция напоминает, что и в конце следующей недели - в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье с 22 до 5 часов - в стране установлен запрет на перемещение - в это время проводятся мероприятия по контролю, чтобы проверить, соблюдают ли его жители. На улице в это время можно находиться только по оправдательной причине и с заполненным подтверждением.