Пабрикс сообщил о покупке военного госпиталя и высказался о задержании Навального

Пабрикс признал, что просто покупки такого госпиталя для улучшения возможностей армии в этой области будет недостаточно и потребуется больше персонала, поскольку в настоящее время в Латвии нет специализированных военных медиков. Министр надеется, что в сотрудничестве с сектором здравоохранения они могут появиться.

Политик рассказал, что военное ведомство до сих пор помогало в борьбе с Covid-19 с закупками, поддерживало патрулирование в комендантские часы, а также помогало в некоторых учреждениях социальной помощи. Армия также может оказать поддержку, когда в Латвии начнется массовая вакцинация против Covid-19, но это будет решение самого сектора здравоохранения, стоит ли привлекать армию.

Министр подтвердил, что Вооруженные силы готовы вакцинировать своих сотрудников от Covid-19 самостоятельно.

В настоящее время в армии по-прежнему довольно много пациентов с Covid-19 - около 100, которые заразились вирусом как в повседневной жизни, так и при операциях поддержки. Среди инфицированных есть и солдаты союзников.

Пабрикс признал, что, возможно, не все решения правительства, принятые для ограничения Covid-19, были правильными, возможно, не все были объяснены подробно, но все же коллективная ответственность в борьбе с болезнью в обществе должна быть на более высоком уровне.

Задержание Навального обострит отношения между Западом и Россией

Арест российского оппозиционного политика Алексея Навального станет еще одной причиной обострения отношений между Западом и Россией, в передаче Rīta panorāma прогнозировал министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

По мнению латвийского политика, последствием событий в России может стать усиление санкций.