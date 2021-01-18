Пабрикс сообщил о покупке военного госпиталя и высказался о задержании Навального

Пабрикс признал, что просто покупки такого госпиталя для улучшения возможностей армии в этой области будет недостаточно и потребуется больше персонала, поскольку в настоящее время в Латвии нет специализированных военных медиков. Министр надеется, что в сотрудничестве с сектором здравоохранения они могут появиться.
Политик рассказал, что военное ведомство до сих пор помогало в борьбе с Covid-19 с закупками, поддерживало патрулирование в комендантские часы, а также помогало в некоторых учреждениях социальной помощи. Армия также может оказать поддержку, когда в Латвии начнется массовая вакцинация против Covid-19, но это будет решение самого сектора здравоохранения, стоит ли привлекать армию.
Министр подтвердил, что Вооруженные силы готовы вакцинировать своих сотрудников от Covid-19 самостоятельно.
В настоящее время в армии по-прежнему довольно много пациентов с Covid-19 - около 100, которые заразились вирусом как в повседневной жизни, так и при операциях поддержки. Среди инфицированных есть и солдаты союзников.
Пабрикс признал, что, возможно, не все решения правительства, принятые для ограничения Covid-19, были правильными, возможно, не все были объяснены подробно, но все же коллективная ответственность в борьбе с болезнью в обществе должна быть на более высоком уровне.
Задержание Навального обострит отношения между Западом и Россией
Арест российского оппозиционного политика Алексея Навального станет еще одной причиной обострения отношений между Западом и Россией, в передаче Rīta panorāma прогнозировал министр обороны Латвии Артис Пабрикс.
По мнению латвийского политика, последствием событий в России может стать усиление санкций.
Пабрикс подчеркнул, что Запад должен осудить задержание Навального. По мнению министра обороны, возвращаясь в Россию, Навальный демонстрирует, что он очень храбрый человек, потому что для российских правящих кругов "лучше был бы Навальный мертвый или находящийся за границей".