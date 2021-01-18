Создана прокуратура по расследованию преступлений должностных лиц

К такому выводу пришел Госконтроль по результатам ревизии проблем в расследовании экономических и финансовых преступлений.

Генеральный прокурор Юрис Стуканс согласен с выводами и уже начал реформы. Так, в Риге объединено несколько прокуратур и создана новая прокуратура, которая будет расследовать преступления чиновников.

Программа Латвийского телевидения De facto сообщила, что опытные прокуроры не хотят работать в этой структуре, но Стуканс убежден, что после обучения новые сотрудники смогут бороться с коррупцией более успешно, чем это делалось до сих пор.

Новая прокуратура будет осуществлять надзор и предъявлять обвинения по делам, расследуемым Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), Бюро внутренней безопасности и управлением внутренней безопасности Службы государственных доходов. Это будет касаться дел, заведенных после нового года.

Кураторы ранее возбужденных дел не меняются - в большинстве случаев это Генеральная прокуратуры.