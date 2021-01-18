Пн, 18.01.2021
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В Латвии зафиксировано еще четыре случая нового штамма Covid-19

Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

На прошлой неделе в Латвии было обнаружено еще четыре новых случая заражения "британским штаммом" Covid-19, сообщил LETA председатель научного совета Латвийского центра биомедицинских исследований Янис Кловиньш.

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) ранее подчеркивал, что новый вариант Covid-19, обнаруженный в Великобритании, не отличается от нынешнего по степени тяжести заболевания, но является более заразным.

Принимая во внимание новость о новом штамме Covid-19, Латвия, как и другие европейские страны, запретила пассажирские перевозки в Великобританию с 21 декабря по 1 января. Чтобы снизить риск распространения новых штаммов коронавируса среди тех, кто возвращается из Соединенного Королевства и Южной Африки (ЮАР), по прибытии в Латвию необходимо строго соблюдать требование  десятидневной самоизоляции, а также в конце периода самоизоляции (на 9-й день) повторить тест на Covid-19.

SPKC ранее сообщал, что отдельные случаи мутации Covid-19 также были зарегистрированы в Дании, Нидерландах, Исландии и Австралии.

Доказано, что вариант нового коронавируса SARS-CoV-2 образовался в результате различных мутаций, заявляла ранее представитель SPKC Илзе Арая. Результаты нескольких исследований показывают, что этот вариант коронавируса характеризуется более быстрым распространением - вплоть до 70% по сравнению с ранее циркулирующими штаммами SARS-CoV-2.

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