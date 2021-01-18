В Латвии зафиксировано еще четыре случая нового штамма Covid-19

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) ранее подчеркивал, что новый вариант Covid-19, обнаруженный в Великобритании, не отличается от нынешнего по степени тяжести заболевания, но является более заразным.

Принимая во внимание новость о новом штамме Covid-19, Латвия, как и другие европейские страны, запретила пассажирские перевозки в Великобританию с 21 декабря по 1 января. Чтобы снизить риск распространения новых штаммов коронавируса среди тех, кто возвращается из Соединенного Королевства и Южной Африки (ЮАР), по прибытии в Латвию необходимо строго соблюдать требование десятидневной самоизоляции, а также в конце периода самоизоляции (на 9-й день) повторить тест на Covid-19.

SPKC ранее сообщал, что отдельные случаи мутации Covid-19 также были зарегистрированы в Дании, Нидерландах, Исландии и Австралии.