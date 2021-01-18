Задержание Навального: суд уже сейчас прямо в отделении; Лавров ответил на реакцию Запада

"Безумие. Они боятся везти Алексея в суд, они везут суд к Алексею. Ровно сейчас - в 12:29 - они выдали адвокату Михайловой бумагу о том, что в 12:30 же ПРЯМО В ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ приедет судья и состоится "суд" над Навальным", - в Telegram-канале сообщил глава штаба Навального Леонид Волков.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш подтвердила, что суд над Алексеем Навальным начался в Химках в том же отделении полиции, где он и провел ночь.
Как сообщила Русская служба BBC со ссылкой на адвоката Михайлову, ФСИН попросил суд арестовать оппозиционера до рассмотрения вопроса о замене ему наказания с условного на реальное.
Навальный назвал происходящее беззаконием наивысшей степени
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш опубликовала видео с политиком из здания УВД Химок, где над ним проходит суд. "Меня минуту назад вывели из камеры на встречу с адвокатами. Я пришел сюда, а здесь происходит заседание Химкинского суда. Я ничего не понимаю. Почему заседание происходит в полиции? Почему не уведомили, почему не дали повестки? Я видел много насмешек над правосудием, это беззаконие наивысшей степени", - ситуацию из зала "суда" прокомментировал сам Навальный.
"То, что сейчас происходит в этом "суде" в УВД, это и правда насмешка над правосудием. Полный ад", - написала Ярмыш в микроблоге Twitter.
Навальный попросил максимально открытого суда и пустить в "зал" суда все СМИ и настоящих журналистов, которые остались на морозе.
Тем временем к отделению, где проходит суд над Навальным, приехали автозак и несколько тонированных автобусов, сообщили "МБХ медиа".
Комментарий Лаврова о реакции Запада
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал реакцию западных политиков на задержание Алексея Навального следующим образом:
"Мы видели, как сейчас ухватились за вчерашнюю новость о возвращении Навального в РФ. Прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии как под копирку. С радостью, потому что это позволяет, судя по всему, западным политикам думать, что они таким образом смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития".