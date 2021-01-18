Правительство примет решение об ограничениях, которые будут действовать после 25 января

Видео: Пресс-конференция после заседания по сотрудничеству правительственной коалиции
В пресс-конференции приняли участие:
- Премьер-министр Кришьянис Кариньш (JV)
- Министр охраны среды и регионального развития Артур Томс Плешс ("Для развития/За")
- Представитель Национального объединения Имант Парадниекс (NA)
- Председатель фракции Сейма KPV LV Марис Можвилло (KPV LV)
- Министр юстиции Янис Борданс (JKP)
Во вторник, 19 января, правительство и Совет по кризисному управлению обсудят ограничения, которые будут действовать после 25 января
Во вторник, 19 января, правительство и Совет по кризисному управлению обсудят ограничения, действующие после 25 января, сообщил в понедельник, 18 января, после встречи по сотрудничеству коалиции премьер-министр Кришьянис Кариньш (JV).
Он сказал, что министр здравоохранения Даниэль Павлютс (AP) проинформировал партнеров по коалиции о серьезной ситуации в больницах, поэтому во вторник правительство и Совет по управлению кризисами примут решение о дальнейших действиях, то есть о том, какие ограничения будут или не будут действовать после 25 января, когда истечет срок действия ряда действующих ограничений.
Премьер-министр отметил, что предоставленная министром здравоохранения информация об эпидемиологической ситуации ясно показывает, что
нет никаких оснований думать об ослаблении ограничений или кардинальном их изменении.
Кариньш добавил, что коалиция не говорила о конкретных ограничениях, потому что решения будут приниматься после консультации с экспертами.
Статус "Почетной семьи Латвии" также будут распространяться на семьи, в которых есть дети с ограниченными возможностями
Статус "Почетной семьи Латвии" будет распространяться также на семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, сообщил журналистам советник премьер-министра по вопросам демографии Имантс Парадниекс (NA) в понедельник, 18 января, после встречи коалиции.
Он сказал, что коалиция обсуждала расширение масштабов государственной программы поддержки "Почетной семьи Латвии", поскольку политические силы поддерживают предложение о том, чтобы статус "Почетной семьи Латвии" будет распространяться не только на многодетные семьи, но и на семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями.
Эта поддержка может быть доступна с 1 мая или 1 июня.
Переговоры об участии армии в поставках вакцины от Covid-19 еще продолжаются
Переговоры об участии армии в поставках вакцины против Covid 19 все еще продолжаются, сказал премьер-министр Кариньш (JV) на пресс-конференции в понедельник, 18 января.
Премьер-министр отметил, что процесс вакцинации против Covid-19 находится в прямой ответственности Министерства здравоохранения (VM), и при нем будет создано бюро управления проектом вакцинации, одна из задач которого будет связана с вопросами логистики вакцинации.
Кариньш признал, что Министерство обороны (AM) и Министерство здравоохранения все еще обсуждают участие вооруженных сил в логистике вакцины против Covid-19.
"Существует потребность в программе массовой вакцинации, которая будет означать создание крупных пунктов вакцинации в стране. В этом вопросе могут быть задействованы силы AM, но переговоры между AM и VM все еще продолжаются", - сказал премьер-министр.