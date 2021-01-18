Правительство примет решение об ограничениях, которые будут действовать после 25 января

Видео: Пресс-конференция после заседания по сотрудничеству правительственной коалиции

В пресс-конференции приняли участие:

Премьер-министр Кришьянис Кариньш (JV)

Министр охраны среды и регионального развития Артур Томс Плешс ("Для развития/За")

Представитель Национального объединения Имант Парадниекс (NA)

Председатель фракции Сейма KPV LV Марис Можвилло (KPV LV)

Министр юстиции Янис Борданс (JKP)

Во вторник, 19 января, правительство и Совет по кризисному управлению обсудят ограничения, которые будут действовать после 25 января

Во вторник, 19 января, правительство и Совет по кризисному управлению обсудят ограничения, действующие после 25 января, сообщил в понедельник, 18 января, после встречи по сотрудничеству коалиции премьер-министр Кришьянис Кариньш (JV).

Он сказал, что министр здравоохранения Даниэль Павлютс (AP) проинформировал партнеров по коалиции о серьезной ситуации в больницах, поэтому во вторник правительство и Совет по управлению кризисами примут решение о дальнейших действиях, то есть о том, какие ограничения будут или не будут действовать после 25 января, когда истечет срок действия ряда действующих ограничений.

Премьер-министр отметил, что предоставленная министром здравоохранения информация об эпидемиологической ситуации ясно показывает, что

нет никаких оснований думать об ослаблении ограничений или кардинальном их изменении.

Кариньш добавил, что коалиция не говорила о конкретных ограничениях, потому что решения будут приниматься после консультации с экспертами.

Статус "Почетной семьи Латвии" также будут распространяться на семьи, в которых есть дети с ограниченными возможностями

Статус "Почетной семьи Латвии" будет распространяться также на семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, сообщил журналистам советник премьер-министра по вопросам демографии Имантс Парадниекс (NA) в понедельник, 18 января, после встречи коалиции.

Он сказал, что коалиция обсуждала расширение масштабов государственной программы поддержки "Почетной семьи Латвии", поскольку политические силы поддерживают предложение о том, чтобы статус "Почетной семьи Латвии" будет распространяться не только на многодетные семьи, но и на семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями.

Эта поддержка может быть доступна с 1 мая или 1 июня.

Переговоры об участии армии в поставках вакцины от Covid-19 еще продолжаются

Переговоры об участии армии в поставках вакцины против Covid 19 все еще продолжаются, сказал премьер-министр Кариньш (JV) на пресс-конференции в понедельник, 18 января.

Премьер-министр отметил, что процесс вакцинации против Covid-19 находится в прямой ответственности Министерства здравоохранения (VM), и при нем будет создано бюро управления проектом вакцинации, одна из задач которого будет связана с вопросами логистики вакцинации.

Кариньш признал, что Министерство обороны (AM) и Министерство здравоохранения все еще обсуждают участие вооруженных сил в логистике вакцины против Covid-19.