Для учителей может быть введена 40-часовая недельная нагрузка в 2022/2023 учебном году

В настоящее время нагрузка учителя, или количество оплачиваемых рабочих часов в неделю, составляет 30 рабочих часов в неделю, включая учебные часы и факультативные занятия, подготовку к урокам, проверку работ учеников, индивидуальную, групповую работу с учащимися и консультации, классное руководство, методическую работу и др. При определении нагрузки учителя директор школы учитывает количество учеников в классе и предмет, который преподает учитель.

IZM обсудило вопрос о нагрузке учителей на нескольких вебинарах, которые прошли в разных городах Латвии. Министерство отмечает, что вебинары предоставили возможность всем заинтересованным сторонам принять участие в опросе и высказать свое мнение о нагрузке учителей.

Из 187 представителей начальной и основной школы 50% поддержали 40-часовую рабочую неделю и 50% - 36-часовую неделю, в то время как 68% из 133 представителей средних школ и гимназий поддержали 40-часовую рабочую неделю, а 32% - 36-часовую неделю.