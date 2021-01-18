Хроники комендантского часа: за что выписали штрафы в размере 200, 500 и 1000 евро?

Разыскиваемый мужчина 1967 года рождения, уехал в Валгунде и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно и мешал людям ночью спать. В ходе проверки было установлено, что в ноябре 2020 года у него обнаружили Covid-19, но повторного теста мужчина так и не сделал. Его оштрафовали на 1000 евро.

Также за нарушение ограничений на передвижение, вызывающее поведение и попытки бегства от сотрудников полиции в Айзкраукле оштрафовали двоих молодых людей на 500 евро.

Во время комендантского часа в Тукумсе мужчина 1974 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения на улице, более того, он высказал мнение, что ограничения не должны соблюдаться и они не имеют никакого значения. Учитывая такое отношение мужчины, его оштрафовали на 500 евро.

Также в Тукумсе после полуночи на улице были мужчины 1995 и 1994 года рождения, которые уже 30 декабря были оштрафованы за несоблюдение ограничений. На этот раз за повторное нарушение каждый из них "заработал" штраф в размере 500 евро.

В Тукумсе на улице полиция также встретила мужчину 1986 года рождения, который шел домой от гостей. За такие действия ему также придется заплатить штраф в размере 500 евро.

В Екабпилсе четыре человека, которые находились вне места своего проживания после 22:00 и демонстративно и храбро общались с полицейскими были оштрафованы на 200 евро.

Полиция оштрафовала на 500 евро мужчину 1975 года рождения, который находился за пределами своего места жительства после 22.00 в Елгаве. Он отреагировал на замечания сотрудников правоохранительных органов, заявив что полиция, обращаясь и подходя к нему, сама нарушает правила.