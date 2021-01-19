Изучив случаи смерти в Норвегии, Минздрав разработает рекомендации по вакцинации пожилых людей

Власти Норвегии заявили в понедельник, 18 января, что между вакцинами Pfizer / BioNTech Covid-19 и случаями смерти после вакцинации не выявлена связь. Власти страны также посоветовали врачам оценивать общее состояние здоровья наиболее уязвимых людей, прежде чем вводить им вакцину.

Ранее стало известно, что Норвежское агентство по лекарственным средствам сообщило о смертельных случаях после вакцинации от Covid-19 среди людей старше 80 лет с очень слабым здоровьем. Европейское агентство по лекарственным средствам и Всемирная организация здравоохранения в настоящее время проводят углубленные исследования, чтобы понять причины смерти.

VM подчеркнуло, что все данные об использовании вакцины Pfizer / Biontech против Covid-19 постоянно отслеживаются и анализируются, и в настоящее время нет выводов о том, что смерть этих пациентов была вызвана вакциной.

Сейчас в Латвии вакцинируются только практикующие врачи, в то время как в Норвегии и некоторых других странах Европейского союза (ЕС) начинается широкомасштабная вакцинация против Covid-19, и пожилые люди также проходят вакцинацию в качестве приоритетных групп.

Норвежское агентство по лекарственным средствам опубликовало официальное уведомление о 23 смертельных случаях после вакцинации.

Как сказано в сообщении Государственного агентства лекарств Латвии, сейчас проводится оценка зарегистрированных случаев для выяснения возможных причин смерти. Норвежское агентство по лекарственным средствам также подчеркнуло, что пожилые люди могут быть более чувствительны к легким реакциям на вакцины, таким как тошнота и лихорадка.

"Надо иметь в виду, что вакцинация против Covid-19 не снизит смертность по другим причинам.

Смерть может произойти во время любой массовой вакцинации, даже вскоре после вакцинации", - заявили в министерстве, добавив, что это не означает, что смерть этих людей несомненно была вызвана вакциной.

Власти ЕС тщательно оценивают все полученные сообщения о проблемах со здоровьем после вакцинации, чтобы определить возможную связь с вакциной, подчеркнув при этом, что наблюдение за этими вакцинами во всех странах-членах ЕС, включая Латвию, проходит намного интенсивнее, чем за другими лекарствами, чтобы обеспечить актуальные инструкции по безопасности, а также сбор и анализ информации.

В случае необходимости Европейское агентство по лекарственным средствам примет регулирующие меры, чтобы содействовать безопасному использованию вакцины, сообщило министерство.

В то же время Минздрав сообщил, что на заседании Государственного совета по иммунизации 12 января было подчеркнуто, что до получения официальных рекомендаций от международных организаций, врачам, которые проводят вакцинацию пациентов с тяжелым клиническим состоянием в возрасте от 85 лет, с хроническими заболеваниями, стоит оценивать состояние здоровья человека перед введением вакцины.