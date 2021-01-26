"Сыну всегда хотелось посмотреть, где мама работает - пистолеты, мигалки". Екатерина о женщинах в форме

"Женщина-полицейский - это точно такой же человек, как все остальные. Это чья-то мама, чья-то сестра, чья-то дочь, чья-то жена". Екатерина - жена и мать троих детей. Больше 20 лет она проработала в Рижской муниципальной полиции. За ее плечами много всего - драки, бездомные, задержанные в состоянии алкогольного опьянения. Но Екатерина не только сотрудник полиции, прежде всего - она женщина, которая воспитывает детей, любит вязать и мечтает стать певицей.
RUS TVNET запускает серию статей "Я так хочу!" о сильных женщинах. Но кто такая сильная женщина? Военнослужащая в форме? Пилот самолета? Да! Но еще и женщина, которая посвятила всю себя детям, нашла себя в науке, и даже та, кто просто танцует на пилоне, не боясь осуждения окружающих. Сильная женщина - та, которая, несмотря на любые препятствия и стереотипы, не боится идти вперед и делать так, как того хочет именно она!
О выборе профессии и работе в полиции
Я работаю в Рижской муниципальной полиции с 98-го года. Я попала туда сразу после школы, в 18 лет. Я была одним из самых молодых сотрудников в то время. Попала по знакомству: мне нужна была работа. Девушка, которая только окончила школу, молодая. Я особо не знала, что я хочу и куда. И мне посоветовали попробовать. Так как это был 98-й год, муниципальной полиции на тот момент было 8 лет. Она еще только-только развивалась. Первая моя работа была в Латгальском предместье.
Сейчас, когда я работаю уже 22 года и постоянно в этом живу, это уже неотъемлемая часть жизни.
У меня уже на подкорке это есть: вот я иду по улице и вижу что-то, какое-то нарушение.
Я обращаю внимание, например, когда мы с друзьями находимся где-то: в парке курить нельзя, мусор бросать нельзя, за собакой нужно убирать. Такие мелочи, но многие на это не сильно обращают внимание.
Если я вижу какое-то правонарушение, стараюсь не проходить мимо. Негатив я пытаюсь домой не нести. Стараюсь оставить его на работе. Но по возможности.
Бывают какие-то экшены, и тебя прямо распирает. Ты не совсем можешь абстрагироваться.
В зависимости от того, как долго тебе ехать домой. Если дом рядом, то ты не успеваешь еще успокоиться и оставить это на работе.
Все считают меня достаточно серьезной, но я такой же человек, как остальные. Я могу и пошутить, и посмеяться, и поплакать, и поругаться. Окружение у меня большое, знакомых много. Рига город не такой большой. Сейчас друзья больше просят советов: как лучше поступить в той или иной ситуации, грамотно с юридической точки зрения. Люди, конечно, звонят, если ты в этом столько лет работаешь.
Юмор, конечно, есть, как и в любой другой профессии. Без этого никуда. Если бы мы все воспринимали серьезно, то мы не могли бы дальше работать.
У полицейского обязательно должно присутствовать чувство юмора.
Потому что случаются не только серьезные ситуации, случаются и смешные какие-то случаи на работе. Из этого получается шутка, и эта шутка какое-то время живет. И клички есть у работников. Но это все в рамках дружбы, никто никого не будет специально обижать.
Все-таки в такой работе без чувства юмора никуда.
О семье
Так как я работаю в полиции уже 22 года, а старшему сыну - 16, то, соответственно, для них это было нормой.
Мама не работала больше нигде, и с рождения мама работает в полиции.
Старший сын говорит, это нормально. Для него нет ничего необычного. Среднему сыну - 13, он говорит, что для него это интересно и необычно. Ему всегда хотелось пойти ко мне на работу, посмотреть задержанных, где мама работает и пистолеты, и форму, и машины с мигалками, ему это все было очень интересно. А дочка маленькая совсем еще.
С мужем мы женаты 17 лет. Он когда-то мне говорил, что хотел бы, чтобы я лучше была врачом, чем полицейским. Когда мы познакомились, я уже работала. Для него это "переживательное явление", все-таки работа связана с таким риском.
Мы - универсальные солдаты, у нас нет такого, что мы работаем в определенном месте.
Я могу работать начиная с улицы, заканчивая дежурной частью, выезжать на вызовы, принимать людей и т. д. Мы обучены работать на любом месте. Я патрулировала пешком, ездила сама лично на вызовы, с мигалками ездила, в дежурной работала, маленьким начальником работала.
Он, наверное, хотел бы жену не полицейскую, но он смирился за столько лет жизни.
Я такая достаточно строгая и мама, и жена. И, наверное, это работа накладывает отпечаток.
О мужчинах и женщинах в полиции
По нашим правилам мы все равны. И женщина, и мужчина - мы можем выполнять работу одинаково. Обучают нас всех одинаково, требования для всех практически одинаковые. Они немного варьируются в спорте. Спортивные нормативы у мужчин по возрасту немного отличаются и у женщин тоже. Есть все-таки разница между мужчинами и женщинами, это именно в спортивных нормативах. Что касается всей остальной работы - мы все обучаемся одинаково. Я как помощник дежурного всегда смотрела и думала, на какой вызов я отправляю какой-либо экипаж.
Это мое такое личное отношение - если идет драка, отправить экипаж с мужчинами логичнее.
Хотя у нас такие коллеги работают, которые фору дадут и трем мужчинам.
Мое личное мнение, что, например, на улице работать все-таки легче мужчинам, более молодым и физически крепким, потому что у нас работают люди разного возраста. Конечно, если сравнить мальчика в 20 лет и женщину, которой за 50, силы будут не настолько равны.
Но обучаются все одинаково, еще раз говорю, требования для всех одинаковые.
Женщина-полицейский - это точно такой же человек, как все остальные. Это чья-то мама, чья-то сестра, чья-то дочь, чья-то жена. Со своими такими же желаниями. Она может и плакать, и смеяться, любить, не любить. Возможно, где-то у нее чуть-чуть больше чувство ответственности не только перед семьей и друзьями, работа накладывает отпечаток.
Всю жизнь работать в полиции - это должно быть очень большое призвание. Я пока не собираюсь никуда уходить, через месяц выхожу из декрета.
Для себя я хотела бы куда-то в творчество больше.
В декрете я начала вязать игрушки, куклы и т. д. Работая в полиции, я занималась вокалом, занималась даже у Ольги Пирагс, мне это тоже очень нравится. В моем возрасте певицами уже не становятся, хотя, наверное, все возможно.