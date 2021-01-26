"Сыну всегда хотелось посмотреть, где мама работает - пистолеты, мигалки". Екатерина о женщинах в форме

RUS TVNET запускает серию статей "Я так хочу!" о сильных женщинах. Но кто такая сильная женщина? Военнослужащая в форме? Пилот самолета? Да! Но еще и женщина, которая посвятила всю себя детям, нашла себя в науке, и даже та, кто просто танцует на пилоне, не боясь осуждения окружающих. Сильная женщина - та, которая, несмотря на любые препятствия и стереотипы, не боится идти вперед и делать так, как того хочет именно она!

О выборе профессии и работе в полиции

Я работаю в Рижской муниципальной полиции с 98-го года. Я попала туда сразу после школы, в 18 лет. Я была одним из самых молодых сотрудников в то время. Попала по знакомству: мне нужна была работа. Девушка, которая только окончила школу, молодая. Я особо не знала, что я хочу и куда. И мне посоветовали попробовать. Так как это был 98-й год, муниципальной полиции на тот момент было 8 лет. Она еще только-только развивалась. Первая моя работа была в Латгальском предместье.

Сейчас, когда я работаю уже 22 года и постоянно в этом живу, это уже неотъемлемая часть жизни.

У меня уже на подкорке это есть: вот я иду по улице и вижу что-то, какое-то нарушение.

Я обращаю внимание, например, когда мы с друзьями находимся где-то: в парке курить нельзя, мусор бросать нельзя, за собакой нужно убирать. Такие мелочи, но многие на это не сильно обращают внимание.

Если я вижу какое-то правонарушение, стараюсь не проходить мимо. Негатив я пытаюсь домой не нести. Стараюсь оставить его на работе. Но по возможности.

Бывают какие-то экшены, и тебя прямо распирает. Ты не совсем можешь абстрагироваться.

В зависимости от того, как долго тебе ехать домой. Если дом рядом, то ты не успеваешь еще успокоиться и оставить это на работе.

Все считают меня достаточно серьезной, но я такой же человек, как остальные. Я могу и пошутить, и посмеяться, и поплакать, и поругаться. Окружение у меня большое, знакомых много. Рига город не такой большой. Сейчас друзья больше просят советов: как лучше поступить в той или иной ситуации, грамотно с юридической точки зрения. Люди, конечно, звонят, если ты в этом столько лет работаешь.

ФОТО: Фото из личного архива

Юмор, конечно, есть, как и в любой другой профессии. Без этого никуда. Если бы мы все воспринимали серьезно, то мы не могли бы дальше работать.

У полицейского обязательно должно присутствовать чувство юмора.