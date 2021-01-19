Умер бывший ведущий программы "Время"

Известно, что последние годы Игорь Выхухолев уже не выходил в эфир, но до последнего был предан любимой работе.

"Папа умер вечером 18 января", - отметила дочь ведущего Мария.

Она объяснила, что у отца были проблемы с сердцем.

Игорь Владимирович окончил МГУ имени Ломоносова, Институт стран Азии и Африки (ИСАА), в совершенстве владел японским и английским языками. Он работал в Агентстве печати "Новости" (АПН), позже - в Гостелерадио СССР в должности редактора программы "Время". В 80-х делал репортажи из Токио, а также получил звание кандидата исторических наук.