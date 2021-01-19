Заявки на работу в бюро вакцинации подали 416 человек. Там обещают зарплату до 5000 евро

Теперь будет проведен тщательный отбор среди кандидатов лучших специалистов, добавил министр. Для этого привлечена компания по отбору персонала.

Создана также конкурсная комиссия, в которую вошли руководитель Госканцелярии Янис Цитсковскис и сотрудники Министерства здравоохранения. "Я сам буду руководить этой комиссией и лично контролировать выбор кандидатов", - сказал Павлютс, добавив, что решения могут быть приняты до конца недели.

Заявки принимались на пять вакансий - координатор коммуникации, координатор логистики, координатор процесса вакцинации, координатор информационных технологий и руководитель бюро. Вакансии предлагаются на определенный срок.

Для управления масштабным проектом вакцинации кандидатам требуется отличная репутация, соответствующее высшее академическое или профессиональное образование, соответствующий профессиональный опыт в межотраслевых проектах государственного значения, опыт стратегического планирования и знания основных принципов государственного управления, желательны также знания о системе здравоохранения Латвии.

Работникам бюро предлагается зарплата от 3500 до 4900 евро до уплаты налогов.