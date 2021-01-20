Песков: "У Путина нет никакого дворца!"

"Это старая пластинка. Много лет назад мы уже объясняли, что у Путина нет никакого дворца в Геленджике", - прокомментировал Песков изданию "Подъем" соответствующую публикацию.

"В конце этого чудесного материала указаны номера счетов с просьбой туда перечислять деньги. Мне кажется, что это, наверное, главная задача подобных материалов, подобных таких псевдорасследований. Вот это и есть такой главный лохотрон. И мы предупреждаем всех граждан, тем более с учетом такого большого количества просмотров: подумайте перед тем, как переводить деньги вот таким на самом деле жуликам. Потому что способы изъятия денег у населения у этих жуликов постоянно совершенствуются. Подумайте десять раз", - цитирует Пескова "Медуза".