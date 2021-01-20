Состояние здоровья пожилых людей перед вакцинацией от Covid-19 будет тщательно оцениваться

Она подчеркивает, что важно сообщать о каждом подозрительном случае и изучать его. Хотя связь не выявлена, опыт Норвегии станет основой для более тщательной оценки состояния здоровья пожилых людей перед вакцинацией в Латвии. В отличие от Латвии, которая начала вакцинацию с врачей, Норвегия и несколько других стран первыми стали вакцинировать пожилых людей, в том числе людей старше 80 лет, у которых наблюдались серьезные проблемы со здоровьем.

Были вакцинированы более 42 000 человек, в основном в этой возрастной группе. 23 пожилых человека старше 80 лет с очень слабым здоровьем умерли. Норвежское агентство лекарственных средств сообщило об этих случаях, чтобы Европейское агентство лекарственных средств вместе со Всемирной организацией здравоохранения проанализировали каждый случай и сделали выводы.