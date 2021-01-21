Укравший около 200 медных табличек с кладбища 76-летний эстонец признал свою вину

Все похищенные с крестов на надгробиях таблички удалось вернуть, но часть из них были повреждены.

По словам прокурора Мерике Лугна, мужчине грозит лишение свободы на срок от одного до пяти лет, а

при вынесении приговора возраст преступника учитываться не будет.

Скорее всего, ему предъявят обвинение по статье 204 Пенитенциарного кодекса - "Повреждение или уничтожение памятника культуры", поскольку многие из украденных табличек имеют культурную и историческую ценность.