Чт, 21.01.2021
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Алексей Навальный
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Укравший около 200 медных табличек с кладбища 76-летний эстонец признал свою вину

Кладбище. ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

76-летний мужчина из эстонского Пайде, который украл около 200 медных и латунных табличек с могил на кладбище Реопалу, признался в совершении преступления, пишет Rus.Postimees.

Все похищенные с крестов на надгробиях таблички удалось вернуть, но часть из них были повреждены.

По словам прокурора Мерике Лугна, мужчине грозит лишение свободы на срок от одного до пяти лет, а

при вынесении приговора возраст преступника учитываться не будет.

Скорее всего, ему предъявят обвинение по статье 204 Пенитенциарного кодекса - "Повреждение или уничтожение памятника культуры", поскольку многие из украденных табличек имеют культурную и историческую ценность.

Сам подозреваемый, который ранее не наказывался в уголовном порядке, говорит, что просто хотел сдать похищенное на металлолом.

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