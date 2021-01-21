За прошедшие сутки в результате пожаров в Латвии погибли трое
В минувшие сутки в результате пожаров в Латвии погибли три человека, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
В минувшие сутки в результате пожаров в Латвии погибли три человека, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Вчера в 11:36 поступил вызов в Вентспилс, где горел двухэтажный жилой дом общей площадью 130 кв. м.
До прибытия VUGD из здания эвакуировался один человек. Два человека были найдены мертвыми во время работ по тушению пожара. В 16 часов пожар был потушен.
В Дундагском крае горел двухэтажный жилой дом площадью 120 кв. м, при тушении был обнаружен погибший. Пожарные спасли из задымленного здания пять человек.
Сегодня утром в Риге горели перекрытие, потолок и пол на первом этаже двухэтажного жилого дома. Три человека эвакуировались из здания до прибытия VUGD. Спустя несколько часов пожар был локализован.
Также в Резекненском крае сгорела одноэтажная дача с мансардой площадью 50 кв. м. В результате пожара пострадал один спасатель.
Всего вчера VUGD получила 49 вызовов, в том числе 13 на пожары.