Пт, 22.01.2021
Я видел много насмешек над правосудием, это беззаконие наивысшей степени. Алексей Навальный
Алексей Навальный
1 мин для прочтения

Знаете, почему шафран - самая дорогая пряность в мире?

ФОТО: depositphotos.com

Настоящее итальянское ризотто, испанская паэлья и индийский карри - все эти блюда объединяет одна пряность - шафран. Люди знают данную пряность по насыщенному вкусу, яркому цвету и высокой цене. Качественный шафран может стоит около 4000 евро за килограмм. Почему? 

Шафран очень дорогой из-за особенностей его выращивания, поясняет Reade's Digest. Пурпурный крокус, из которого добывают пряность, не растет сам по себе. Необходимо около 75 000 цветков шафрана, чтобы получить 0,5 кг этой пряности. Цветок - очень хрупкий, потому тут требуется тщательная ручная работа. 

Само растение в принципе очень специфично. Оно растет только при особых условиях и цветет только одну неделю в году. Самый популярный шафран - из Ирана, Индии и Испании. 

Почему люди покупают такую дорогую пряность? Этот вкус нельзя заменить чем-то другим. Если однажды попробовал хорошее блюдо с шафраном, то захочешь еще. Исследования свидетельствуют, что шафран положительно влияет на организм человека: поднимает настроение, борется с ПМС и помогает в борьбе с лишним весом. 

Если вы решите купить шафран, будьте внимательны. Многие производители измельчают его и мешают с другими пряностями, чтобы увеличить вес и заработать.

Последние новости

НАВЕРХ
Back