"Каждое третье видео - про "дворец Путина". Как "ТикТок" захлестнула протестная волна

Составляют этот список люди, которые, судя по всему, на митингах раньше не были. Они отличаются от советов, которые перед каждым несогласованным митингом пишут волонтеры и правозащитники.

Например, тиктокеры один за другим советуют брать с собой молоко, чтобы промывать глаза от слезоточивого газа. Но слезоточивый газ при разгоне акций в России не применяли в последние годы, даже если в остальном полиция вела себя очень жестко. Возможно, молодые люди узнали о молоке из опыта белорусов: на протестах в Беларуси, которые регулярно проходят с лета 2020 года, полиция как раз часто применяла слезоточивый газ.

Еще один ошибочный совет от тиктокеров - что не надо брать с собой на митинг паспорт. Этот совет опровергают в том же TikTok. "Друзья, если у вас нет паспорта, вас могут задержать на двое суток для установления личности", - объясняет студент-политолог из ВШЭ в своем ролике. И напоминает, что обычный срок административного задержания - три часа.

Другой миф, который в последние дни подхватили тиктокеры - якобы Владимир Путин разрешил стрелять по людям на митинге. Кто-то предупреждает об этом в своих видео и уговаривает аудиторию не идти, чтобы не погибнуть.

А кто против?

Некоторые тиктокеры не понимают, что случилось, и просто выражают изумление, что вся их лента утонула в протестных видео. Так что в последние дни появился популярный формат видео: люди снимают свое изумленное лицо при виде Путина и Навального в своем TikTok.

Есть и те, кто предостерегает от митингов. Пользователи накладывают свои видео на тот же "протестный" звук, например, с голосом Юлии Навальной - тогда, просматривая все снятое под этот звук, можно будет найти их ролик с альтернативной точкой зрения.

"Дорогие маленькие детки, которые хотят поучаствовать в митинге. Пожалейте себя и своих близких", - высказывается пользователь, уверенный, что их "просто загребут", и дальше у подростков будут проблемы с силовиками: "Пусть на митинги идут совершеннолетние люди, которые хоть что-то шарят в политике".

"Я с Донбасса и уже видела войну и кровь, - сообщает пользовательница: в камеру грустно смотрят она и ее младенец. - Я ни за кого! Я против! Против войны и убийств!!!" Ее аккаунт посвящен материнству, и раньше в нем не было никакой политики - разве что благодарность Путину за выплату в 5 тысяч рублей семьям с детьми, о которой объявили в декабре.

"Не выходите на улицу! Не светите фонариком в окно! Вас расстреляют!" - предупреждает другой пользователь. И тут же несколько противоречиво добавляет, что если Навальный победит, то "России конец".

"Никто тебя не убьет: пули резиновые", - переубеждают в комментариях.