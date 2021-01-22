"Каждое третье видео - про "дворец Путина". Как "ТикТок" захлестнула протестная волна

Все дело в системе рекомендаций TikTok, которой нет ни у одной другой соцсети: "Надо три часа в TikTok провести - и он понимает, какой контент вам нравится и что пихать в вашу ленту. А роликов про Навального стало так много, что рекомендации уже не так хорошо фильтруют этот контент: сейчас даже людям за Путина будут показывать ролики про Навального", - объяснила Зайцева.
Она делает этот вывод, в частности, посмотрев на комментарии к своему самому популярному ролику: о дворце Путина, расследование о котором вышло у Навального 20 января.
"Комменты абсолютно разношерстные, какие-то дети, какие-то люди пишут "Вообще-то мы за Путина", кто-то пишет: "А откуда вы знаете, что там внутри?" Именно благодаря TikTok более молодое поколение узнает, кто такой Навальный", - говорит Зайцева.
Что говорят тиктокеры о политике?
Основная масса новых роликов про Навального и протесты делится на несколько типов.
Один из них такой: школьники и студенты снимают портрет Путина в классе со стены или заменяют его на портрет Навального.
Школьница, которая сняла со стены портрет Путина и набрала 3,7 миллионов просмотров, в своем "Инстаграме" написала, что ее вызвали к директору. А на следующий день уже выкладывала тикток из отделения полиции. Девушка объяснила, что в полицию на нее пожаловалась школа, но в самом отделении отреагировали адекватно - претензий к девушке не было.
В отдельных роликах тиктокеры накладывают протестную музыку на свои ролики, например, с песней Ic3peak "Смерти больше нет" с припевом "На меня смотрит вся Россия, пусть все горит, пусть все горит" и отрывок трека рэпера Face: "Быть против власти - не значит быть против родины, я люблю Россию за запах черной смородины". Именно под последнюю песню девушка снимала портрет Путина со стены.
Тиктокерам полюбилась фраза "Мальчик, водочки нам принеси, мы домой летим" в исполнении Юлии Навальной: эту пародию на фильм "Брат-2" Алексей с Юлией сняли в самолете из Берлина, за несколько часов до того, как Алексея задержали на границе.
"Мальчик, водочки нам принеси, мы домой летим", - голосом Юлии Навальной говорит девушка и выбрасывает за спину российский паспорт. Экран начинает мигать, будто от стробоскопов, и в этом свете рядом с девушкой появляется Алексей Навальный.
Раньше такой прием был совсем не политическим: его тиктокеры используют в роликах о любимых знаменитостях, с которыми мечтают познакомиться.
А одна юная преподавательница английского и вовсе учит свою аудиторию "как притвориться американцем, если тебя задержали на митинге". Она с правильным акцентом повторяет по-английски фразы: "Вы нарушаете мои права человека" и "Я позвоню своему адвокату".
Ошибочные советы тиктокеров
Многие ролики посвящены подготовке к митингам: как на них одеться и что взять с собой.