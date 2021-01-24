"Помощь людям заложена в моей ДНК". Эшли - дочь Байдена, к репутации которой есть вопросы

Кстати, в день инаугурации отца образ Эшли выделялся больше остальных. Для вечернего мероприятия, которое проходило онлайн, девушка предпочла не платье, а смокинг от Ralph Laurent:
Семья и детство
Эшли Блейзер Байден появилась на свет 8 июня 1981 года. На момент рождения дочери ее отцу было 39 лет, а матери Джилл Байден - почти 30.
Зрелый возраст родителей можно объяснить тем, что этот брак для них был вторым.
В конце 1972-го у Джо Байдена случилась трагедия: в автокатастрофе погибли первая жена и полуторагодовалая дочь мужчины. В живых остались двое сыновей - Джозеф Бо и Хантер.
У Эшли английское, французское и ирландское происхождение по отцовской линии и английское, шотландское и сицилийское происхождение - по материнской.
В детстве дочь Эшли играла в лякросс и хоккей на траве. В возрасте 8 лет девочке стало известно, что фирма косметики Bonne Bell делает тесты продукции на животных. Эшли отправила в компанию требование прекратить эти опыты. Позднее юная экоактивистка вдохновила Байдена на лоббирование в сенате закона о защите дельфинов.
Образование и карьера
Если кратко, то Эшли - социальная работница, активистка, филантроп и модельер.
Девушка окончила Тулейнский университет, направление - "культурная антропология".
"Мой отец - госслужащий, а моя мать преподает в государственной школе. Помощь людям заложена в моей ДНК",
- признавалась Эшли в интервью американскому Glamour.
Байден также какое-то время жила в Кенсингтоне, где работала в службе поддержки одной клиники. Там девушка обеспечивала подростков и их семьи материальными ресурсами и помощью терапевтов и психиатров.
Эшли также основала программу Young@Art, в рамках которой молодым заключенным тюрем и следственных изоляторов предоставляют средства для создания живописных полотен и скульптур, чтобы продавать их на благотворительных аукционах.
В 2010-м дочь Байдена окончила Пенсильванский университет, получив степень магистра социальной работы.
В 2017-м на Неделе моды в Нью-Йорке уже Эшли Крейн-Байден продемонстрировала бренд этичной одежды Livelihood, который был создан для борьбы с расовым и социальным неравенством. Продукция фирмы была сделана из экологически чистого хлопка, а средства от ее реализации были переданы общественным организациям.
Личная жизнь
Известно, что в 18 лет Эшли была арестована за хранение марихуаны. Обвинения сняли, девушку освободили, но спустя 3 года Эшли снова была арестована, но в этот раз - за сопротивление полиции.