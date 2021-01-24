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"Помощь людям заложена в моей ДНК". Эшли - дочь Байдена, к репутации которой есть вопросы

20 января в Вашингтоне прошла инаугурация нового президента США Джо Байдена. Его дочь - Эшли - заявила, что не будет работать в администрации отца. Рассказываем почему, а также и немного о самой девушке. 

Кстати, в день инаугурации отца образ Эшли выделялся больше остальных. Для вечернего мероприятия, которое проходило онлайн, девушка предпочла не платье, а смокинг от Ralph Laurent:

Семья и детство

Эшли Блейзер Байден появилась на свет 8 июня 1981 года. На момент рождения дочери ее отцу было 39 лет, а матери Джилл Байден - почти 30.

Зрелый возраст родителей можно объяснить тем, что этот брак для них был вторым.

В конце 1972-го у Джо Байдена случилась трагедия: в автокатастрофе погибли первая жена и полуторагодовалая дочь мужчины. В живых остались двое сыновей - Джозеф Бо и Хантер.

У Эшли английское, французское и ирландское происхождение по отцовской линии и английское, шотландское и сицилийское происхождение - по материнской.

В детстве дочь Эшли играла в лякросс и хоккей на траве. В возрасте 8 лет девочке стало известно, что фирма косметики Bonne Bell делает тесты продукции на животных. Эшли отправила в компанию требование прекратить эти опыты. Позднее юная экоактивистка вдохновила Байдена на лоббирование в сенате закона о защите дельфинов.

Образование и карьера

Если кратко, то Эшли - социальная работница, активистка, филантроп и модельер.

Девушка окончила Тулейнский университет, направление - "культурная антропология".

"Мой отец - госслужащий, а моя мать преподает в государственной школе. Помощь людям заложена в моей ДНК",

- признавалась Эшли в интервью американскому Glamour.

Байден также какое-то время жила в Кенсингтоне, где работала в службе поддержки одной клиники. Там девушка обеспечивала подростков и их семьи материальными ресурсами и помощью терапевтов и психиатров.

Эшли также основала программу Young@Art, в рамках которой молодым заключенным тюрем и следственных изоляторов предоставляют средства для создания живописных полотен и скульптур, чтобы продавать их на благотворительных аукционах.

В 2010-м дочь Байдена окончила Пенсильванский университет, получив степень магистра социальной работы.

В 2017-м на Неделе моды в Нью-Йорке уже Эшли Крейн-Байден продемонстрировала бренд этичной одежды Livelihood, который был создан для борьбы с расовым и социальным неравенством. Продукция фирмы была сделана из экологически чистого хлопка, а средства от ее реализации были переданы общественным организациям.

Личная жизнь

Известно, что в 18 лет Эшли была арестована за хранение марихуаны. Обвинения сняли, девушку освободили, но спустя 3 года Эшли снова была арестована, но в этот раз - за сопротивление полиции.

В 2009-м друг Эшли предложил New York Post купить видео, на котором она нюхает кокаин. Издание решило не платить ему (с 2 миллионов долларов в результате переговоров цену снизили до 400 000 долларов), но рассказ об этом опубликовала. Спустя 5 лет брат Эшли Хантер был исключен из резерва ВМС США за употребление того же наркотика.

В 2010 году Эшли начала встречаться с пластическим хирургом и отоларингологом Говардом Крейном. В 2012-м пара поженилась. 

Ashley Biden, a filha do vice-presidente dos Estados Unidos Joe Biden, se casou com o Howard Krein, também no último sábado. A noiva usou um vestido de noiva Vera Wang.

Опубликовано A Casamenteira Cerimonialista Четверг, 7 июня 2012 г.

Говард и Эшли проживают в Филадельфии. Крейн помог жене пережить смерть брата Бо, который в 2015 году скончался от рака мозга. 

Кроме того, Эшли является противницей смертной казни. Об этом заявила она сама в 2014-м.

Что сейчас? 

После становление отца президентом Эшли видит свою миссию в помощи женщинам. Она уже начала работать в этом направлении в рамках президентской кампании. Также Эшли заявила, что работать в администрации отца не будет.

"Однако я надеюсь, буду использовать эту платформу для защиты социальной справедливости, психического здоровья, участия в развитии и возрождении общества. Я надеюсь повысить осведомленность и образование по некоторым темам, предметам, которые действительно важны", - заявила Эшли телеканалу NBC.

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