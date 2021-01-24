"Помощь людям заложена в моей ДНК". Эшли - дочь Байдена, к репутации которой есть вопросы

Кстати, в день инаугурации отца образ Эшли выделялся больше остальных. Для вечернего мероприятия, которое проходило онлайн, девушка предпочла не платье, а смокинг от Ralph Laurent:

Семья и детство

Эшли Блейзер Байден появилась на свет 8 июня 1981 года. На момент рождения дочери ее отцу было 39 лет, а матери Джилл Байден - почти 30.

Зрелый возраст родителей можно объяснить тем, что этот брак для них был вторым.

В конце 1972-го у Джо Байдена случилась трагедия: в автокатастрофе погибли первая жена и полуторагодовалая дочь мужчины. В живых остались двое сыновей - Джозеф Бо и Хантер.

У Эшли английское, французское и ирландское происхождение по отцовской линии и английское, шотландское и сицилийское происхождение - по материнской.

В детстве дочь Эшли играла в лякросс и хоккей на траве. В возрасте 8 лет девочке стало известно, что фирма косметики Bonne Bell делает тесты продукции на животных. Эшли отправила в компанию требование прекратить эти опыты. Позднее юная экоактивистка вдохновила Байдена на лоббирование в сенате закона о защите дельфинов.

Образование и карьера

Если кратко, то Эшли - социальная работница, активистка, филантроп и модельер.

Девушка окончила Тулейнский университет, направление - "культурная антропология".

"Мой отец - госслужащий, а моя мать преподает в государственной школе. Помощь людям заложена в моей ДНК",

- признавалась Эшли в интервью американскому Glamour.

Байден также какое-то время жила в Кенсингтоне, где работала в службе поддержки одной клиники. Там девушка обеспечивала подростков и их семьи материальными ресурсами и помощью терапевтов и психиатров.

Эшли также основала программу Young@Art, в рамках которой молодым заключенным тюрем и следственных изоляторов предоставляют средства для создания живописных полотен и скульптур, чтобы продавать их на благотворительных аукционах.

В 2010-м дочь Байдена окончила Пенсильванский университет, получив степень магистра социальной работы.

В 2017-м на Неделе моды в Нью-Йорке уже Эшли Крейн-Байден продемонстрировала бренд этичной одежды Livelihood, который был создан для борьбы с расовым и социальным неравенством. Продукция фирмы была сделана из экологически чистого хлопка, а средства от ее реализации были переданы общественным организациям.

Личная жизнь