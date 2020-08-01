Похоронил жену, дочь и сына. Непростая личная жизнь кандидата в президенты США Джо Байдена

И если о супруге Трампа Мелании известно много, мало кто за пределами США знает о весьма непростой личной жизни Байдена. Восполняем этот пробел.

Бывший вице-президент США, эксперт-международник Джо Байден имеет за плечами десятки лет работы в Вашингтоне и мужественно вынесенные страшные личные испытания.

Некоторые эксперты отмечают, что обстоятельства личной жизни Байдена вызывают сочувствие к нему, особенно в нынешние непростые времена коронавируса, когда многим американцам пришлось испытать неожиданную потерю близкого человека.

Со смертью близких Джо Байден знаком не понаслышке.

В конце 1972 года, когда он только что выиграл свои первые выборы в сенат и готовился впервые принять присягу в качестве сенатора, его жена Нелия и дочь Наоми погибли в автокатастрофе.

Малышке был год и месяц. В той аварии пострадали также два маленьких сына политика - Бо и Хантер, пишет BBC.

Известно, что жена Байдена с тремя детьми поехала за рождественской елкой - и попала в страшное ДТП с летальным исходом.

Через три года после смерти матери у выживших Бо и Хантера появилась мачеха: Джо Байден на свидании вслепую познакомился с учительницей английского языка Джилл, пишут "Ведомости".

У них родилась дочь Эшли.

Казалось бы, личная жизнь Байдена наладилась, но, к сожалению, на этом трагедии не оставили его семью - в 2015 году сын сенатора Бо скончался от редкой разновидности рака мозга. Ему было 46 лет. Известно, что Бо работал адвокатом в Делавере и служил в Ираке.

У второго сына Джо Байдена - Хантера - судьба тоже непростая: после 50 лет жизнь успешного юриста и лоббиста пошла под откос. Согласно словам его бывшей жены, он пристрастился к наркотикам, алкоголю и стрип-клубам.

События в личной жизни показывают, что Байден способен проявлять эмпатию. Это настраивает его на одну эмоциональную волну со 140 тысячами американских семей, потерявших в последние месяцы близких из-за пандемии, отмечает Русская служба BBC.

Джо Байден и его вторая супруга Джилл ФОТО: AFP/SCANPIX