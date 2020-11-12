Она прикрыла собой мужа от протестующих: первая леди США Джилл Байден - что о ней известно?

И так бывает - из учительницы в первую леди США. Кто такая Джилл Байден, которую, вероятно, еще долго будут сравнивать с Меланией Трамп.

Образование и первый брак

Джо и Джилл Байден ФОТО: SCANPIX/REUTERS

Джилл Трейси Джейкобс родилась в 1951 году. Ее отец был кассиром в банке, а мама - домохозяйкой. В подростковом возрасте Джилл увлек мир моды, что стало толчком для поступления в колледж на специальность "мерчандайзинг в фэшн-индустрии". Но очень быстро девушка поняла, что это не ее. Она забрала документы.

В 19 лет Джилл познакомилась с завершившим карьеру профессиональным футболистом Биллом Стивенсоном. Между ними завязался роман, и вскоре пара поженилась. После свадьбы Джилл поступила в Делавэрский университет, где изучала лингвистику, а ее супруг открыл бар Stone Balloon - место, которое имело успех среди молодежи. В 1974 году Джилл и Билл расстались.

В это время сенатор Джо Байден переживал невосполнимую утрату: несколькими годами ранее его супруга Нейлия и годовалая дочь Наоми погибли в ДТП (двое других детей Джо - Бо и Хантер - были в том же автомобиле, но остались живы).

Знакомство с Джо

Джо и Джилл Байден в 1987 году ФОТО: AP/Scanpix

Джо и Джилл познакомились на свидании вслепую в 1975 году. Эту встречу организовал брат Джо. Несмотря на то, что Джилл еще была студенткой, а Джо был старше ее на 9 лет, им было легко в общении.

"Мы пошли посмотреть фильм "Мужчина и женщина" в кинотеатре в Филадельфии. И мы действительно хорошо провели время. Проводив меня до дома, он пожал мне руку и пожелал доброй ночи. Я поднялась наверх, позвонила маме в час ночи и сказала: "Мама, кажется, я наконец встретила настоящего джентльмена", - рассказывала Джилл изданию Vogue.

К слову, Джо четыре раза безуспешно делал ей предложение. Согласилась Джилл только на пятый!

"К тому времени я действительно полюбила мальчиков (детей Джо от первого брака. - Прим. ред.) и чувствовала, что этот брак мог положительно на них повлиять. Они потеряли свою маму, и я никак не могла допустить, чтобы они потеряли другую. Так что я должна была быть уверена на 100% (что с Джо они будут хорошей семьей. - Прим. ред.)", - рассказывала женщина.

17 июня 1977 года Джилл и Джо поженились. Через четыре года на свет появилась их дочь Эшли. Семья жила в Уилмингтоне, штат Делавэр. В свою очередь, Джо работал в Вашингтоне: каждый день он проделывал огромный путь до работы и обратно.

В настоящее время у Джо и Джилл пятеро внуков: Наоми, Финнеган, Мейзи, Натали и Хантер.

Спустя годы

Джо и Джилл Байден ФОТО: SCANPIX/REUTERS

Во время предвыборной кампании Байдена 2008 года он публично назвал свою жену "офигительно великолепной", пошутив, что не понимает, что она нашла в нем. 15 февраля 2020 года Джо сделал публикацию в Instagram, где написал:

"С Днем святого Валентина, любовь всей моей жизни и жизнь всей моей любви. Я люблю тебя, Джилл".

В этом году Джо и Джилл уже как 43 года женаты!

Работа педагогом

По окончании учебы в 1975 году Джилл пошла работать учителем английского языка в начальных классах, а после устроилась педагогом в специальную подростковую программу психиатрической больницы Рокфорд. В это же время Джилл получала две магистерские степени и растила троих детей. Педагогика с трудными детьми - именно в этом она видела свое призвание.

В 2009 году Джо Байден стал вице-президентом США, где работал под началом Барака Обамы. Джилл стала "второй" первой леди США, однако она не бросила работу в Общественном колледже Северной Вирджинии. По информации Los Angeles Times, этот случай был первым в истории Америки, когда супруга действующего вице-президента работала на оплачиваемой работе.

"Если мы доберемся до Белого дома, я продолжу преподавать. Это важно. Я хочу, чтобы люди ценили труд учителей и относились с уважением к этой профессии", - сказала Джилл в интервью каналу CBS в этом году.

Джилл - главная опора

Джо и Джилл Байден ФОТО: AP/Scanpix

Джилл никогда не была против карьеры мужа, более того - она однажды сказала, что предвыборная кампания Джо - "семейный бизнес".

Она защищает своего супруга не только от словесных нападок, но и от физических. На митинге Джо Байдена в "Супервторник" (3 марта 2020 года) две женщины с плакатами "Скажем "нет" молочным продуктам" направились в сторону помоста, где стоял политик. Их останавливали старший советник Байдена Симон Сандерс и, конечно же, Джилл. Она фактически закрыла супруга собой.

Видео: Джилл Байден защищает мужа от протестующих

К слову, это вовсе не первый раз, когда женщина публично встала на защиту своего мужа: ABC News рассказывали, что за несколько недель до вышеописанного случая Джилл лично выпроводила за дверь человека (скорее всего, репортера), который тайно снимал Джо на мероприятии в рамках кампании.

Что еще?

Помощь семьям военных

На это у нее есть личные мотивы: Бо Байден несколько лет служил в горячей точке. В 2011 году Джилл вместе с Мишель Обамой запустили общенациональную кампанию, помогающую ветеранам войны и их семьям.

Своя книга

Джилл - автор детской книги "Не забывай, да благословит Бог наши войска" (2012).

Проекты по борьбе с раком

Семья Байденов уже несколько десятилетий принимает участие в исследованиях и инициативах по поиску лекарства от рака. В 2013 году у них появилась весомая причина для этой борьбы: у Бо был диагностирован рак мозга. К сожалению, спустя два года он умер. Ему было 46 лет. После этого Джо и Джилл стали лицами национальных кампаний по борьбе с раком.