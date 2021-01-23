На акциях протеста в Москве начались массовые задержания
23 января в Москве на акции протеста в поддержку российского политика Алексея Навального начались массовые задержания. Уже задержали более 40 человек, сообщает "Медуза".
23 января в Москве на акции протеста в поддержку российского политика Алексея Навального начались массовые задержания. Уже задержали более 40 человек, сообщает "Медуза".
Всего 4 человека задержали на Пушкинской, передает корреспондент "МБХ медиа" pic.twitter.com/eIuOVB3Bkm— МБХ медиа (@MBKhMedia) January 23, 2021
Также сообщается, что в Москве закрыли проход на Красную площадь.
Красная площадь закрыта— Дождь (@tvrain) January 23, 2021
Фото: Дмитрий Толстошеев / Дождь pic.twitter.com/qGkLnzBLBq
Как пишет "Медуза", Пушкинская площадь в Москве, на которой в 14:00 должна начаться акция протеста "Свободу Навальному", перекрыта с вечера 22 января. Утром 23 января на площади стали перекладывать тротуарную плитку.
Напомним, что Алексей Навальный вечером 17 января вернулся в Москву из Берлина, где он почти пять месяцев лечился после отравления в России боевым отравляющим веществом из группы "Новичок". По прибытии в Шереметьево он был немедленно задержан сотрудниками ФСИН по обвинению в нарушении правил условного срока по делу Yves Rocher. На следующий день Навального арестовали до 15 февраля. Оппозиционера ожидает судебный процесс, на котором ФСИН будет требовать заменить условный срок Навального на реальный.
Соратники политика призвали 23 января выйти на акцию в поддержку политика. Акции запланированы более чем в 65 населенных пунктах России.