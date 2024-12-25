Видео Нелегальное строительство в Латвии найдут по спутниковым снимкам

"Это те места, где расположены природные заповедники или охраняемые территории, включая прибрежные зоны. Это также зоны, доступ к которым для человека затруднен, и где сложно контролировать происходящее. Спутниковые данные позволяют охватить широкий масштаб - на одном снимке можно увидеть, что и где происходит", - пояснил Дайнис Яковелс.

Пилотный проект реализуется в сотрудничестве с Огрским краем, и в первую очередь нелегальное строительство будет контролироваться там. В Государственном бюро по строительному контролю (BVKB) отмечают, что если эксперимент будет успешным и эксперты сочтут систему полезной, то ее могут внедрить по всей стране.

"С нашей точки зрения, это может стать хорошим инструментом для выявления нелегального строительства. Мы сможем сравнивать данные "до" и "после", чтобы увидеть, есть ли отклонения от проекта или строительство велось вовсе без согласования. Это может стать ценным помощником", - поделилась Байба Витолиня, директор Государственного бюро по строительному контролю (BVKB).

Пилотный проект продлится весь 2025 год. Финансирование поступает от Европейского космического агентства, а одним из партнеров Латвии выступает Словакия, где ранее уже тестировалась возможность использования спутниковых снимков для борьбы с незаконным строительством.

Проект направлен на разработку механизма, позволяющего с помощью спутниковых снимков выявлять несогласованное строительство. Несмотря на то, что пока это лишь пилотный проект, в случае его успешной реализации систему могут внедрить по всей Латвии.

Видео: Сюжет TV3 Ziņas

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