В будущем станет практически невозможно вести несогласованное строительство, оставаясь незамеченным. Уже в следующем году в Латвии начнут тестировать, как для борьбы с нелегальным строительством можно использовать спутниковые снимки, позволяющие видеть все. Цель пилотного проекта - разработать механизм, который будет сопоставлять изменения в ландшафте с документацией из баз данных и позволит даже без выезда специалистов Строительного управления понять, согласованы ли строительные работы, сообщает TV3 Ziņas.
Видео ⟩ Нелегальное строительство в Латвии найдут по спутниковым снимкам
Сотрудник научного института окружающей среды Дайнис Яковелс показывает, как можно использовать спутниковые снимки для выявления незаконного строительства. В настоящее время территория Латвии ежедневно фотографируется из космоса, и эти снимки легко можно сопоставить, чтобы увидеть, где ведутся строительные работы.
"В рамках пилотного проекта планируется разработать механизм, который автоматически на карте будет идентифицировать места, где происходит какая-то активность: строятся здания, дороги, вырубаются деревья или что-то еще, что может указывать на потенциальные строительные работы. Сопоставляя эти изображения с данными строительной информационной системы, мы сможем даже без участия экспертов определить, согласованы ли работы или нет", - отметил Дайнис Яковелс.
По словам эксперта, алгоритмы смогут сортировать такие зоны по уровню риска и значимости. Это позволит соответствующим учреждениям получить список мест, где изменения наиболее значительны, и решить, какие из них проверять в первую очередь.
Однако, как отмечают участники проекта, их цель - не искать жителей, которые, возможно, без разрешения построили сарай или баню на своем участке. Основное внимание будет уделено крупным незаконным строительным работам.
"Это те места, где расположены природные заповедники или охраняемые территории, включая прибрежные зоны. Это также зоны, доступ к которым для человека затруднен, и где сложно контролировать происходящее. Спутниковые данные позволяют охватить широкий масштаб - на одном снимке можно увидеть, что и где происходит", - пояснил Дайнис Яковелс.
Пилотный проект реализуется в сотрудничестве с Огрским краем, и в первую очередь нелегальное строительство будет контролироваться там. В Государственном бюро по строительному контролю (BVKB) отмечают, что если эксперимент будет успешным и эксперты сочтут систему полезной, то ее могут внедрить по всей стране.
"С нашей точки зрения, это может стать хорошим инструментом для выявления нелегального строительства. Мы сможем сравнивать данные "до" и "после", чтобы увидеть, есть ли отклонения от проекта или строительство велось вовсе без согласования. Это может стать ценным помощником", - поделилась Байба Витолиня, директор Государственного бюро по строительному контролю (BVKB).
Пилотный проект продлится весь 2025 год. Финансирование поступает от Европейского космического агентства, а одним из партнеров Латвии выступает Словакия, где ранее уже тестировалась возможность использования спутниковых снимков для борьбы с незаконным строительством.
Проект направлен на разработку механизма, позволяющего с помощью спутниковых снимков выявлять несогласованное строительство. Несмотря на то, что пока это лишь пилотный проект, в случае его успешной реализации систему могут внедрить по всей Латвии.
Видео: Сюжет TV3 Ziņas
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!