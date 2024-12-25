Azerbaijan Airlines приостановила рейсы в Чечню и Дагестан

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) после крушения ее лайнера Embraer 190 приостановила рейсы в Грозный и Махачкалу. Об этом сообщило в среду, 25 декабря, азербайджанское агентство АПА. "Выполнение рейсов авиакомпании Azerbaijan Airlines по маршрутам Баку-Грозный-Баку и Баку-Махачкала-Баку приостановлено до завершения расследования", - заявили агентству в AZAL.

Авиакатастрофа близ Актау

Самолет Embraer 190, выполнявший рейс J28243 из Баку в Грозный, разбился несколькими часами ранее близ города Актау в Казахстане. Лайнер пытался выполнить там вынужденную посадку после того, как не смог сесть в Грозном и Махачкале. Не долетев до аэропорта Актау несколько километров, он упал в степь, взорвался и загорелся. Носовая часть полностью выгорела, в то время как хвостовая часть отвалилась и уцелела.

Именно в ней, по предварительным данным, спаслись как минимум 29 человек. Они были доставлены в больницу Актау, их имена опубликовал казахстанский Минздрав. Среди них - 11-летняя девочка из Германии. В прокуратуре Азербайджана сообщили, что при крушении выжили 32 человека, но это - не окончательные данные.