В Москве задержали Юлию Навальную
В Москве полицейские задержали жену политика Алексея Навального Юлию. Об этом она сообщила в своем Instagram.
В Москве полицейские задержали жену политика Алексея Навального Юлию. Об этом она сообщила в своем Instagram.
Юлия Навальная опубликовала в Instagram фотографию из автозака. "Извините за плохое качество. Очень плохой свет в автозаке", - написала она.
Ранее она опубликовала фото и написала: "Какое счастье, что вы все здесь! Спасибо!"
23 января в Москве и десятках других городов России проходят акции протеста с требованием освободить Алексея Навального.
Напомним, что Алексей Навальный вечером 17 января вернулся в Москву из Берлина, где он почти пять месяцев лечился после отравления в России боевым отравляющим веществом из группы "Новичок". По прибытии в Шереметьево он был немедленно задержан сотрудниками ФСИН по обвинению в нарушении правил условного срока по делу Yves Rocher. На следующий день Навального арестовали до 15 февраля. Оппозиционера ожидает судебный процесс, на котором ФСИН будет требовать заменить условный срок Навального на реальный.