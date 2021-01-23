Байден убрал из Овального кабинета кнопку заказа Coca-Cola - Трамп выпивал ее по 12 банок в день

"Президент Байден убрал кнопку для доставки диетической колы. Когда мы с Тимом Шипманом (журналист Sunday Times) брали интервью у Трампа в 2019 году, нас очаровала функция этой маленькой красной кнопочки. Трамп нажал на нее, и в следующий момент дворецкий принес диетическую колу на серебряном подносе. Теперь этой кнопки больше нет", - написал Данн в своем Twitter.
Впервые о "маленькой красной кнопке" рассказал журналист издания Financial Times Деметри Севастопуло в статье "100 дней при дворе короля Дональда". "Все думают, что это ядерная кнопка, и даже немного нервничают, когда я ее нажимаю", - говорил Трамп журналисту.
Тогда же телеканал CNN со ссылкой на статью The New York Times о бывшем президенте США сообщил, что Трамп выпивает по 12 банок Coca-Cola в день. Издание также приводило твит Трампа, опубликованный еще в 2012 году, в котором тот заявлял, что "продолжит пить этот мусор".
Сейчас, однако, публикация недоступна, так как после штурма Капитолия Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа - из-за "риска дальнейшего подстрекательства к насилию".
В среду, 20 января Джо Байден принял присягу и вступил в должность нового президента США. Ранее присягу также приняла вице-президент Камала Харрис. По традиции, уходящий президент всегда принимает участие в инаугурации своего преемника, но Дональд Трамп покинул столицу США Вашингтон за несколько часов до начала церемонии.