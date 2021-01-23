Водитель на угнанной в Риге машине попал аж в два ДТП

При выяснении обстоятельств происшествия обнаружилось, что один из участвовавших в аварии автомобилей - Audi Q7 2013 года выпуска - был угнан в Риге в субботу. До этого его водитель столкнулся с другим автомобилем под Саласпилсом, но покинул место происшествия и продолжил свой путь в Даугавпилс. Водитель другой машины не пострадал в этой аварии.