Депрессия и подавленность: как чувствует себя молодежь Латвии во время пандемии?

70,4% респондентов признались, что за последние две недели испытывали подавленность и депрессию, а 79,2% сталкиваются с трудностями в учебе. У 60% молодых людей также имеются навязчивые мысли и раздражительность.

Если во время первой волны Covid-19 молодые люди свое психическое состояние оценивали в основном как хорошее (38,1%) или приемлемое (24,3%), то во время второй волны преобладают оценки "приемлемо" (31,6%) и "плохо" (29,8%).

Резко уменьшилось количество молодых людей, которые во время пандемии чувствуют себя очень хорошо - если во время первой волны таких было 19,5%, то во время второй волны - всего 7,6%. Также увеличилось количество молодых людей, которые чувствуют себя критически плохо - с 4,6% во время первой волны до 7,8% во время второй.

Руководитель Центра психотерапии для подростков и молодежи Нил Константинов, комментируя результаты опроса, отметил, что при преодолении последствий Covid-19

государству придется думать не только о последствиях в экономике, но и о влиянии пандемии на психическое здоровье молодежи.

По его мнению, уже сейчас ответственные учреждения должны серьезно планировать, как помочь молодежи восстановить душевное здоровье после кризиса. Это будет одной из главных задач в школах и семьях, и уже сейчас необходимо учить подростков и молодежь помогать самим себе, распознавать свое психическое состояние и соответственно реагировать.

Как указали в центре, показатели психических и поведенческих расстройств среди подростков в Латвии высоки уже достаточно давно. О большой распространенности этих расстройств свидетельствуют и высокие показатели Латвии по сравнению с другими развитыми государствами по числу самоубийств среди молодежи, употреблению психоактивных веществ и насилию в школах. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Латвия еще до пандемии Covid-19 занимала четвертое место в мире по количеству самоубийств среди молодых людей в возрасте от 15 до 19 лет.

Пандемия коронавируса ситуацию существенно усугубила. Как указал Константинов, помощь при психических расстройствах в Латвии организована плохо или вообще недоступна, поэтому пандемия, скорее всего, повлечет значительные негативные краткосрочные и долгосрочные последствия для здоровья молодежи.