Протестуя против комендантского часа, молодые голландцы подожгли центр тестирования Covid-19

Полиция сообщила, что штрафы за нарушение комендантского часа были наложены более чем на 3600 человек по всей стране.

На видео, сделанном в Урке, видно, как молодые люди вторгаются в центр тестирования, где затем вспыхивает пожар.

Полицейские машины забросали камнями и петардами.

В воскресенье, 24 января, полиция и муниципалитет решительно осудили насилие, совершенное прошлой ночью в Урке.

"Это не только неприемлемо, это еще и пощечина, в особенности - местным медицинским работникам, которые в центре тестирования делают все возможное, чтобы помочь людям", - заявили местные власти.

В Нидерландах, начиная с субботы, 23 января, жителям запрещается покидать место проживания с 21:00 до 4:30.

Комендантский час дополняет карантинный режим, действующий в Нидерландах с середины декабря. В стране закрыты небольшие предприятия, школы и рестораны, а до 9 февраля действуют строгие ограничения на собрания людей. Члены одного домохозяйства могут размещать не более одного человека в день из другого домохозяйства.