Желтое предупреждение и скользкие дороги: этой ночью ожидается сильный снегопад
Вечером в воскресенье, 24 января и в ночь на понедельник в Латвии ожидается дождь со снегом, прогнозируют синоптики.
Вечером в воскресенье, 24 января и в ночь на понедельник в Латвии ожидается дождь со снегом, прогнозируют синоптики.
В центральных регионах страны, в том числе в Риге, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение - выпадет до 5 см снега, видимость ухудшится, дороги будут скользкими.
В понедельник дождь и снег возможны только местами, небо в основном будет пасмурным. Температура воздуха ночью и днем составит 0..+4 градуса.
В Риге в ночь на понедельник ожидается мокрый снег, день пройдет без существенных осадков. Будет дуть умеренный южный ветер. Температура воздуха ночью опустится до нуля градусов, днем будет около +2 градусов.
Как сообщалось, во вторник и среду в Латвии ожидается сильный снегопад, во время которого выпадет более 30 см снега.