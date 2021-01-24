Желтое предупреждение и скользкие дороги: этой ночью ожидается сильный снегопад

В центральных регионах страны, в том числе в Риге, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение - выпадет до 5 см снега, видимость ухудшится, дороги будут скользкими.

В понедельник дождь и снег возможны только местами, небо в основном будет пасмурным. Температура воздуха ночью и днем составит 0..+4 градуса.

В Риге в ночь на понедельник ожидается мокрый снег, день пройдет без существенных осадков. Будет дуть умеренный южный ветер. Температура воздуха ночью опустится до нуля градусов, днем будет около +2 градусов.