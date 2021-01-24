В Нидерландах водометами разогнали протестующих против введения ограничений

В Амстердаме полиция для разгона демонстрантов использовала водометы.

В Эйндховене полиция также применила водометы и слезоточивый газ для разгона сотен протестующих, в том числе сторонников антииммиграционного движения PEGIDA.

Полиция Эйндховена сообщила, что задержано не менее 30 человек.

В ночь с субботы, 23 января, на воскресенье, когда в Нидерландах вступил в силу комендантский час, молодые люди подожгли центр по тестированию Covid-19 в Урке, примерно в 80 километрах от Амстердама.

Сегодня полиция сообщила, что более 3600 человек были оштрафованы за нарушение комендантского часа по всей стране. 25 человек задержаны за нарушение комендантского часа или насилие.

В Нидерландах с субботы жителям запрещено покидать место проживания с 21:00 до 4:30.

Комендантский час дополняет карантинный режим, действующий в Нидерландах с середины декабря. В стране закрыты небольшие предприятия, школы и рестораны, а до 9 февраля действуют строгие ограничения на собрания людей. Члены одного домохозяйства могут размещать не более одного человека в день из другого домохозяйства.