Для въезда в Латвию необходимо предъявлять тест на Covid-19 конкретного вида

В свою очередь люди, которые в последние три месяца переболели Covid-19, должны предъявить справку от врача, что не заразны.

Эти меры предусмотрены изменениями в правилах об эпидемиологической безопасности для ограничения Covid-19 , утвержденными правительством 14 января.

Минсообщения отмечает, что ПЦР-тест широко используется во всем мире и является наиболее точным методом определения наличия вируса Covid-19 в организме человека.

Как сообщалось, с 15 января для въезда в Латвию необходимо в обязательном порядке предъявлять негативный тест на Covid-19, сделанный не позднее чем за 72 часа до въезда в страну.