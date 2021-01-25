Достаточно ли кислорода вы получаете? Объясняет фармацевт

Более подробно о роли кислорода и о том, как обеспечить необходимую его концентрацию в помещениях, рассказывает сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Иванда Крастиня.

"Кислород является третьим самым распространенным химическим элементом во вселенной, а в природе он в свободном виде находится в составе воздуха. Кислород необходим для клеточного обмена и производства энергии, и за снабжение им организма отвечает дыхание. Каждый, кто проводит длительное время в непроветренных помещениях, замечает, что энергии становится меньше, ухудшаются работоспособность и настроение - это напрямую связано с нехваткой кислорода в организме. К тому же дефицит этого химического элемента влияет на наш иммунитет и защитные способности организма, поэтому важно не только гулять на свежем воздухе, но и регулярно проветривать помещения", - поясняет фармацевт Иванда Крастиня.

Признаки дефицита кислорода

Чтобы обменные процессы в клетках организма могли протекать полноценно, содержание кислорода в воздухе должно быть немногим меньше 21 %. В офисах, жилых, заводских и других помещениях концентрация кислорода зачастую составляет лишь около 16%, а этого слишком мало для поддержания бодрости. Поэтому люди становятся сонливыми, часто зевают, им сложно концентрироваться, они могут стать апатичными и затрачивать куда больше времени на выполнение обычной работы. При длительном нахождении в помещениях с низкой концентрацией кислорода могут начаться головокружение, головные боли, ухудшиться качество сна. В таких условиях человек может стать подавленным, а также намного хуже будет стравляться со стрессовыми ситуациями, а главное - это ослабляет его иммунитет, ведь клеткам не хватает энергии. Состояние кожи также может сигнализировать о дефиците кислорода: она становится тусклой, утрачивает сияние.

Эффект уже после 20 минут на свежем воздухе

Когда мы находимся на свежем воздухе, клетки организма обогащаются кислородом, а это улучшает питание тканей и обмен веществ, а также процессы производства энергии. Укрепляется мускулатура, успокаивается и гармонизируется нервная система, что является залогом крепкого здоровья и хорошего самочувствия. Хотя при нашем стремительном темпе жизни может показаться, что на все просто нет времени, следует помнить о том, что желаемый эффект достигается уже за 20 минут на свежем воздухе, то есть, чтобы почувствовать себя лучше, достаточно совсем короткой прогулки. Прогулки на свежем воздухе повышают также уровень серотонина в мозге, в результате чего улучшается настроение и уменьшается тревога.

Лучше всего, конечно же, гулять в сельской местности и в лесах: там воздух куда чище, чем в городах. К тому же Латвия может гордиться обилием лесов, которые не только производят дополнительный кислород, но и связывают находящуюся в воздухе пыль и другие вредные вещества, тем самым существенно улучшая качество воздуха.

Проветривание - как минимум два-четыре раза в день

Проветривание и вентиляция имеют огромное значение для поддержания оптимальной концентрации кислорода в воздухе и для уменьшения концентрации углекислого газа, а также микробов, грибков и различных вирусов. Помещения нужно проветривать регулярно - в холодное время года от двух до четырех раз в день по 5-20 минут, в зависимости от наружной температуры, а также площади и загруженности помещения. Чем больше в помещении людей и чем интенсивнее они работают, тем выше концентрация углекислого газа, бактерий и вирусов, а это, в свою очередь, негативно сказывается на здоровье и работоспособности.

Гаджеты, осветительные приборы и отделочные материалы могут ухудшить качество воздуха в помещениях