Вт, 26.01.2021
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Юлия Навальная из автозака
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Министр Рамона Петравича рассказала, откуда у нее "свежий" маникюр

Рамона Петравича ФОТО: Valsts kanceleja

Широкий резонанс вызвала запись в Twitter, где министр благосостояния Рамона Петравича пришла в гости на программу канала RīgaTV 24. Самые зоркие заметили, что у министра "свежий маникюр".

Как известно, во время режима ЧС услуги салонов красоты - запрещены. В свою очередь, министр прокомментировала прозвучавшее обвинение для издания Privātā Dzīve.

Петравича отмечает, что сделала маникюр дома.

"Конечно, в салоне удобнее, потому что дома маникюр занимает больше времени. Я могу сделать левую руку сама, а на правую руку наносит гель-лак моя дочь. Еще у нее есть лампа для сушки гель-лака. Дочка сама себе делает красивые ногти, и не надо ходить в салон", - сказала министр.

Ранее сообщалось, что 16 января в Twitter некая пользовательница опубликовала пост, в котором спросила о том, где же министр сделала "свежий маникюр". 

Под публикацией развернулась дискуссия, где несколько пользователей выразили непонимание по поводу такого возможного действия министра, поскольку в этом случае были нарушены запреты, установленные на время режима ЧС.

В Twitter Петравича запись никак не прокомментировала. 

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