Министр Рамона Петравича рассказала, откуда у нее "свежий" маникюр

Как известно, во время режима ЧС услуги салонов красоты - запрещены. В свою очередь, министр прокомментировала прозвучавшее обвинение для издания Privātā Dzīve.
Петравича отмечает, что сделала маникюр дома.
"Конечно, в салоне удобнее, потому что дома маникюр занимает больше времени. Я могу сделать левую руку сама, а на правую руку наносит гель-лак моя дочь. Еще у нее есть лампа для сушки гель-лака. Дочка сама себе делает красивые ногти, и не надо ходить в салон", - сказала министр.
Ранее сообщалось, что 16 января в Twitter некая пользовательница опубликовала пост, в котором спросила о том, где же министр сделала "свежий маникюр".
Под публикацией развернулась дискуссия, где несколько пользователей выразили непонимание по поводу такого возможного действия министра, поскольку в этом случае были нарушены запреты, установленные на время режима ЧС.
В Twitter Петравича запись никак не прокомментировала.