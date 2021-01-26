Министр Рамона Петравича рассказала, откуда у нее "свежий" маникюр

"Конечно, в салоне удобнее, потому что дома маникюр занимает больше времени. Я могу сделать левую руку сама, а на правую руку наносит гель-лак моя дочь. Еще у нее есть лампа для сушки гель-лака. Дочка сама себе делает красивые ногти, и не надо ходить в салон", - сказала министр.