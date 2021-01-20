"Могла же сделать что-то менее броское!" Петравича прокомментировала твит о своем "свежем" маникюре
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Широкий резонанс вызвала запись в Twitter, где министр благосостояния Рамона Петравича пришла в гости на программу канала RīgaTV 24. Самые зоркие заметили, что у министра "свежий маникюр". Как известно, во время режима ЧС услуги салонов красоты - запрещены. В свою очередь, министр прокомментировала прозвучавшее обвинение.
16 января в Twitter некая пользовательница (она не хотела, чтобы запись появилась в статье) опубликовала пост, в котором спросила о том, где же министр сделала "свежий маникюр".
Под публикацией развернулась дискуссия, где несколько пользователей выразили непонимание по поводу такого возможного действия министра, поскольку в этом случае были нарушены запреты, установленные на время режима ЧС.
Пользовательница Twitter Кристине Питкевича написала, что в случае, если это правда, министру нужно покинуть свой пост. В свою очередь, другая пользовательница Агия Кола-Канча отметила, что министр могла сделать "менее броский маникюр".
Пользователь с ником arsaviemputniem допустил, что с маникюром Петравиче помогает дочь.
В Twitter Петравича запись никак не прокомментировала.
Комментарий министра
Петравича сказала порталу Apollo, что во время программы у нее не было "свежего маникюра".
Чтобы это проверить, министр призвала приблизить запись видео и убедиться в этом лично.
Петравича подчеркнула, что не нарушала никаких запретов и в то время, когда услуги маникюра не могут предоставляться, она следит за руками в домашних условиях. Министр сама дома подпиливает ногти и наносит лак.
Также она отметила, что в уходе за ногтями в домашних условиях ей помогает и дочь.
Ранее изданию Vakara Ziņas министр высказывала возмущение по поводу того, что не может посетить специалиста по маникюру
Она отмечала, что уже десять лет раз в месяц делает гелевые ногти. В последний раз она посещала специалиста до того, как в силу вступил запрет на услуги салонов красоты.
Ее беспокоило то, что делать в случае, если запрет будет продлен.
"Единственное, что в этой ситуации могу делать - срезать отросшие ногти и пилочкой спилить гель. Именно поэтому в последний раз, посетив мастера маникюра, выбрала более короткую форму ногтей, чтобы, не меняя гелевое покрытие, можно было бы прожить дольше - четыре-пять недель", - говорила Петравича.
"Надеюсь, что все-таки все будет в порядке, иначе действительно придется прибегнуть к ранее упомянутым способам", - сказала министр, отметив, что гелевые ногти, которые слишком отрасли, могут треснуть и это может создать неприятную ситуацию.