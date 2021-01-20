"Могла же сделать что-то менее броское!" Петравича прокомментировала твит о своем "свежем" маникюре

Широкий резонанс вызвала запись в Twitter, где министр благосостояния Рамона Петравича пришла в гости на программу канала RīgaTV 24. Самые зоркие заметили, что у министра "свежий маникюр". Как известно, во время режима ЧС услуги салонов красоты - запрещены. В свою очередь, министр прокомментировала прозвучавшее обвинение.

16 января в Twitter некая пользовательница (она не хотела, чтобы запись появилась в статье) опубликовала пост, в котором спросила о том, где же министр сделала "свежий маникюр".

Под публикацией развернулась дискуссия, где несколько пользователей выразили непонимание по поводу такого возможного действия министра, поскольку в этом случае были нарушены запреты, установленные на время режима ЧС.

Пользовательница Twitter Кристине Питкевича написала, что в случае, если это правда, министру нужно покинуть свой пост. В свою очередь, другая пользовательница Агия Кола-Канча отметила, что министр могла сделать "менее броский маникюр".

Пользователь с ником arsaviemputniem допустил, что с маникюром Петравиче помогает дочь.

В Twitter Петравича запись никак не прокомментировала.

Комментарий министра

Петравича сказала порталу Apollo, что во время программы у нее не было "свежего маникюра".

Чтобы это проверить, министр призвала приблизить запись видео и убедиться в этом лично.

Скриншот передачи Dienas personība ar Veltu Puriņu от 13 января ФОТО: скриншот

Петравича подчеркнула, что не нарушала никаких запретов и в то время, когда услуги маникюра не могут предоставляться, она следит за руками в домашних условиях. Министр сама дома подпиливает ногти и наносит лак.

Также она отметила, что в уходе за ногтями в домашних условиях ей помогает и дочь.

Ранее изданию Vakara Ziņas министр высказывала возмущение по поводу того, что не может посетить специалиста по маникюру

Она отмечала, что уже десять лет раз в месяц делает гелевые ногти. В последний раз она посещала специалиста до того, как в силу вступил запрет на услуги салонов красоты.

Ее беспокоило то, что делать в случае, если запрет будет продлен.

"Единственное, что в этой ситуации могу делать - срезать отросшие ногти и пилочкой спилить гель. Именно поэтому в последний раз, посетив мастера маникюра, выбрала более короткую форму ногтей, чтобы, не меняя гелевое покрытие, можно было бы прожить дольше - четыре-пять недель", - говорила Петравича.