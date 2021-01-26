Александр Гудков и Иван Дорн стали новыми ведущими шоу "Орел и решка"

"На "Решке" я готов на все, я же экстремал по жизни. Я рад прикоснуться к тому, в чем всегда мечтал поучаствовать. Однажды я не прошел кастинг на ведущего в "Орел и Решка", и это превратилось в мою мечту. Но, возможно, если бы я когда-то прошел этот кастинг, сейчас я был бы отличным телевизионным деятелем, а не музыкантом", - цитирует StarHit слова Дорна.