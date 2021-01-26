Вт, 26.01.2021
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Александр Гудков и Иван Дорн стали новыми ведущими шоу "Орел и решка"

Ведущими нового сезона "Орла и решки" стали Александр Гудков и Иван Дорн. Об этом телеканал "Пятница" сообщил на своей странице в Instagram. 

С 15 февраля выйдет юбилейный сезон шоу, которое существует уже 10 лет.  Для обоих звезд это своеобразный дебют: ранее они не появлялись в тревел-проектах.

"На "Решке" я готов на все, я же экстремал по жизни. Я рад прикоснуться к тому, в чем всегда мечтал поучаствовать. Однажды я не прошел кастинг на ведущего в "Орел и Решка", и это превратилось в мою мечту. Но, возможно, если бы я когда-то прошел этот кастинг, сейчас я был бы отличным телевизионным деятелем, а не музыкантом", - цитирует StarHit слова Дорна. 

За время существования проекта "Орел и решка" ведущими успели побывать Настя Ивлеева, Юлия Коваль, Регина Тодоренко, Тимур Родригез, Клава Кока, Петр Романов, Жанна Бадоева и многие другие.  

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