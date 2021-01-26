Полиция задержала двух молодых людей, угнавших несколько машин

В четверг вечером, 21 января, на станцию ​​Полиции в Резекне поступила информация о молодых людях, которые взломали автомобиль Volkswagen Golf и украли из него бумажник с банковской картой. После кражи молодые люди отправились на заправку, где по украденной банковской карте совершили покупки. В ходе оперативных мероприятий личности молодых людей были установлены, и через короткое время оба были задержаны.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилась причастность молодых людей к угонам автомобилей в Резекне 18-20 января.

Полиция сообщает, что 18 января молодые люди угнали со двора частного дома автомобиль марки Mazda, который был обнаружен двумя днями позже. По такой схеме молодые люди действовали и на следующий день, когда в Резекне угнали Audi 100. В угнанный автомобиль молодые люди положили государственные регистрационные номера от угнанного ранее автомобиля Mazda и направились в Сакстагальскую волость Резекненского района, где не справились с управлением и въехали в дерево, после чего вышли из автомобиля и угнали Audi 80, которая позже также была найдена.

Оба молодых человека 2003 и 2004 года рождения ранее попадали в поле зрения полиции по поводу аналогичных преступлений. Вчера Резекненский суд постановил применить к одному из молодых людей меру пресечения в виде заключения под стражу, к другому была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.