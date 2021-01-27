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В Калининграде пройдут военные учения, Беларусь внезапно объявила о проверке боевой готовности

Александр Лукашенко ФОТО: AP/Scanpix

25 января министр обороны Беларуси издал приказ о начале внеплановой проверки готовности Вооруженных сил Беларуси к бою и мобилизации, сообщает портал sargs.lv, созданный Министерством обороны Латвии.

Между тем Минобороны России сообщает об испытании боеготовности в Калининградской области, в котором примут участие более 3000 солдат и 300 единиц бронетехники.

Информация, опубликованная на сайте Минобороны Беларуси, говорит о том, что цель внеплановой проверки боевой готовности - повысить способность Вооруженных сил Беларуси выполнять свои задачи в условиях современных боевых действий.

В то же время

Минобороны России распространило информацию об учениях по боевой готовности в Калининграде, в которых примут участие более 3000 солдат и 300 единиц бронетехники.

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При этом проверка боевой готовности проходит и в отдельных частях Балтийского флота.

В Беларуси в рамках проверки боевой и мобилизационной готовности в некоторых частях и подразделениях Вооруженных сил Беларуси объявлена ​​полная боевая готовность. В частности, отдано соответствующее распоряжение на доукомплектование и приведение в боевую готовность одной из воинских частей 120-й гвардейской механизированной бригады.

Как сказано в сообщении Минобороны Беларуси,

в рамках боевых и мобилизационных испытаний учения пройдут на всех военных полигонах Беларуси, а также в некоторых краях за их пределами.

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Завершить проверку планируется проведением контрольных занятий и тактических учений с боевой стрельбой различного уровня

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