"Нечего ввозить новые варианты Covid-19": возможны более жесткие ограничения на въезд в Латвию

Депутат Айнар Латковскис на заседании заявил, что нужно серьезно рассмотреть возможность запрета на полеты с целью развлечения, так как другие страны уже его ввели.

Депутат отметил, что не выступает за запрет на полеты, но считает, что полеты следует разрешать только для работы, обучения или в медицинских целях.

"Предъяви свой трудовой договор и лети. Поездки ради удовольствия нужно отложить, потому что нечего ввозить лишние заболевания или новые варианты Covid-19", - заявил Латковскис. 9