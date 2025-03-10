Добровольные пожарные задержали в Сабиле поджигателя травы

Как сообщили в Госполиции, 8 марта около 22:00 поступила информация о том, что в Талсинском крае, на ул. Талсу в Сабиле добровольные пожарные задержали человека, сжигавшего прошлогоднюю траву.

Должностные лица Северокурземского участка Курземского регионального управления Госполиции, прибывшие на место происшествия, встретили волонтеров-пожарных из Сабиле, которые пояснили, что один из добровольных пожарных шел домой и заметил, что в городище кто-то поджигает зажигалкой сухую траву. Мужчина немедленно сообщил об увиденном своим коллегам, после чего они втроем отправились на городище. Один из добровольных пожарных сказал мужчине, сжигавшему траву, чтобы он стоял на месте. Мужчина бросился бежать, но добровольные пожарные задержали его, после чего на место вызвали правоохранителей.

Задержанный признался, что сжигал прошлогоднюю траву на горе Сабиле и отдал правоохранителям зажигалку.

В Госполиции против мужчины начат административный процесс по факту поджога прошлогодней травы. Согласно Закону о пожарной безопасности и пожаротушении, за такое административное правонарушение применяется штраф от 280 до 700 евро. Материалы будут направлены административной комиссии Талсинской краевой думы для принятия решения о размере штрафа.

Госполиция напоминает, что поджог прошлогодней травы - опасный и наказуемый поступок. Госполиция выражает благодарность добровольным пожарным Сабиле за работу на месте происшествия и задержание подозреваемого.

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