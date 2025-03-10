Ожидается, что Зеленский прибудет в Саудовскую Аравию сегодня, где во вторник запланированы переговоры между украинскими и американскими официальными лицами по вопросу прекращения войны между Россией и Украиной. Это будет первая встреча представителей Украины и США после неудачного визита Зеленского в Белый дом в прошлом месяце.

"Украина с первой секунды войны стремилась к миру, и мы всегда говорили, что единственная причина продолжения войны - это Россия", - написал Зеленский в социальных сетях.

Киев стремится к справедливому и долгосрочному миру, а также хочет получить гарантии безопасности от Запада, которые сдержали бы Россию от нового нападения.

Президент США Дональд Трамп обвинил Зеленского в недостаточных усилиях по достижению мира и приостановил военную помощь Украине.

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