Спецпосланник президента США: Зеленский извинился перед Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский извинился перед американским коллегой Дональдом Трампом за перепалку в Белом доме в конце февраля, заявил спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. "Зеленский направил письмо президенту. Он извинился за весь тот инцидент, который произошел в Овальном кабинете", - сказал Уиткофф в эфире Fox News в понедельник, 10 марта.

"Я думаю, что это был важный шаг, и было много дискуссий между нашими командами, а также украинцами и европейцами, которые также имеют отношение к этой дискуссии", - добавил он, назвав это "прогрессом".

Скандал в Белом доме

США и Украина 28 февраля должны были подписать в Овальном кабинете Белого дома соглашение о доступе к украинским полезным ископаемым. Однако во время протокольного мероприятия перед подписанием Зеленский и Трамп вступили в словесную перепалку, в которую ввязался и вице-президент США Джей Ди Вэнс. В итоге Зеленский был вынужден досрочно покинуть Белый дом, подписание сделки не состоялось.

11 марта в Саудовской Аравии пройдут переговоры делегаций США и Украины. По словам Уиткоффа, который станет одним из участников предстоящей встречи, США ожидают "существенного прогресса" в переговорах с Украиной и надеются на подписание соглашения об ископаемых.

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