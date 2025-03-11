США закрывают 83% программ USAID, объявил госсекретарь. Как это может повлиять на Украину и другие страны

Илон Маск отреагировал на это твитом: «Независимые медиа. Ржу в голос».

Периодически Трамп и Маск выступали громкими заявлениями о закрытых программах.

Например, 4 марта Трамп заявил, что было потрачено 8 млн долларов на создание «трансгендерных мышей». Как отмечает Forbes, в действительности мыши были не трансгендерными, а трансгенными, с измененным ДНК, и использовались, в частности, в исследованиях, связанных с лечением рака.

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Как от этого пострадает Украина?

По данным USAID, с начала российского вторжения в феврале 2022 года США выделили Украине 2,6 млрд долларов гуманитарной помощи, 5 млрд долларов на развитие и более 30 млрд долларов прямой бюджетной поддержки.

Она шла, например, на помощь переселенцам и оплату труда государственных служащих, предоставляющих критически важные услуги.

Разгружается фура, в которой стоят коробки и мешки с надписью USAID. На заднем фоне помещение, похожее на складское, и стоят люди, некоторые из них снимают происходящее на телефон. Над входом в помещение украинская надпись, которая говорит об инициативе продовольственной безопасности. Фото: Getty Images

В 2024 году USAID направила 522 млн долларов на программу восстановления разрушенной обстрелами инфраструктуры в Украине и на поддержку предоставления государственных услуг.

«Люди просто не осознают масштабы деятельности USAID и других американских программ, потому что они никогда не делали из этого саморекламу», — прокомментировал приостановку финансирования Никита Потураев, глава комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от пропрезидентской партии «Слуги народа».