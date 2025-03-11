Госсекретарь США Марко Рубио сообщил в сети X, что по итогам пересмотра работы Агентства США по международному развитию (USAID) было решено закрыть 83% его программ. Оставшиеся перейдут под руководство Государственного департамента.
США закрывают 83% программ USAID, объявил госсекретарь. Как это может повлиять на Украину и другие страны
По словам Рубио, власти решили отменить 5200 из 6200 контрактов агентства, в рамках которых, как утверждает глава Госдепа, «десятки миллиардов долларов» были потрачены на цели, не отвечающие главным национальным интересам США.
По результатам консультаций с Конгрессом были сохранены около тысячи программ USAID, добавил он; оставшиеся 18% теперь будут управляться Госдепартаментом США.
Реформы Трампа
USAID — это независимое правительственное агентство с собственным бюджетом, которое отвечает за управление американскими программами внешней помощи и развития.
Оно было создано в 1961 году при администрации президента Джона Кеннеди и финансирует гуманитарные программы по всему миру.
Ежегодно оно выделяло миллиарды долларов на борьбу с бедностью, лечение болезней, ликвидацию последствий голода и стихийных бедствий.
Кроме того, USAID «содействует построению демократии и развитию общества», поддерживая неправительственные организации, независимые СМИ и социальные инициативы. В 2025 году его бюджет на помощь другим странам должен был составить 42,8 миллиарда долларов.
Дональд Трамп в первый же день на посту президента заморозил помощь USAID иностранным государствам на 90 дней, заявив, что надо проверить, насколько она соответствует американским интересам.
В начале февраля Трамп заявил, что USAID надо закрыть, обвинив агентство в коррупции, но не предоставив каких-либо доказательств своих утверждений.
Работа USAID и программы иностранной помощи были приостановлены, а агентство фактически перешло под управление Госдепартамента США. Около 10 тыс. сотрудников были отправлены в принудительные отпуска или уволены. Администрация президента планирует оставить только несколько сотен ключевых сотрудников.
Департамент эффективности правительства (DOGE), который возглавляет Илон Маск, занялся ревизией программ — и в сегодняшнем посте Рубио поблагодарил DOGE за то, что он помог «осуществить эту давно назревшую реформу».
Какие программы будут закрыты?
Точного списка закрытых программ пока нет.
Но 1 марта агентство Associated Press опубликовало список из 20 важных гуманитарных программ, закрытие которых приведет к серьезным последствиям.
Среди них — продовольственная помощь, которую получали около миллиона человек в Эфиопии, лечение недоедающих детей в Кении, проект по борьбе с малярией в Сенегале, водоснабжение на севере Буркина-Фасо, помощь людям с инвалидностью во Вьетнаме, а также больницы в Таиланде, обслуживающие около 100 тыс. беженцев из Мьянмы.
В числе попавших под первоначальную заморозку оказался и чрезвычайный план по борьбе со СПИДом (ПЕПФАР) — одна из самых значимых программ USAID. Она спасла более 25 миллионов жизней.
Как писала газета Washington Post, из-за заморозки финансирования лишились независимые медиа в России и в Украине, «которые зависели от грантов и выпускали материалы, часто критикующие их правительства».
Илон Маск отреагировал на это твитом: «Независимые медиа. Ржу в голос».
Периодически Трамп и Маск выступали громкими заявлениями о закрытых программах.
Например, 4 марта Трамп заявил, что было потрачено 8 млн долларов на создание «трансгендерных мышей». Как отмечает Forbes, в действительности мыши были не трансгендерными, а трансгенными, с измененным ДНК, и использовались, в частности, в исследованиях, связанных с лечением рака.
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Как от этого пострадает Украина?
По данным USAID, с начала российского вторжения в феврале 2022 года США выделили Украине 2,6 млрд долларов гуманитарной помощи, 5 млрд долларов на развитие и более 30 млрд долларов прямой бюджетной поддержки.
Она шла, например, на помощь переселенцам и оплату труда государственных служащих, предоставляющих критически важные услуги.
В 2024 году USAID направила 522 млн долларов на программу восстановления разрушенной обстрелами инфраструктуры в Украине и на поддержку предоставления государственных услуг.
«Люди просто не осознают масштабы деятельности USAID и других американских программ, потому что они никогда не делали из этого саморекламу», — прокомментировал приостановку финансирования Никита Потураев, глава комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от пропрезидентской партии «Слуги народа».
«USAID могло указываться как один из партнеров, а на самом деле оно было главным, системным партнером. Поэтому на самом деле потери для Украины из-за замораживания этой помощи гораздо больше, чем мы можем себе представить», — сказал депутат.
На сайте USAID есть информация о десятках украинских проектов, которые финансировались за деньги США — от медицины и образования, до энергетики и поддержки СМИ.
Львиную долю энергетики страны после ударов России восстановили именно благодаря USAID; кроме того, на эти деньги были обеспечены генераторы для больниц.
Частично заменить USAID может помощь от других стран. Например, японское агентство международного сотрудничества (JICA) рассматривает возможность финансирования программ в сфере украинской энергетики и инфраструктуры.
Глава украинского офиса JICA Хидэки Мацунага отметил, что JICA хочет увидеть «пробелы, которые возникли в энергетическом секторе, и попробовать максимально, насколько возможно, их заполнить».