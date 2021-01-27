Комиссия Сейма поддержала выдачу Кайминьша для уголовного преследования

Несколько депутатов комиссии проголосовали против, так как усматривают в деле Кайминьша политическую мотивацию и считают, что оно сфабриковано.

Если Сейм затянет принятие решения о выдаче Кайминьша, а прокуратура не предъявит обвинения, срок давности по инкриминируемому ему деянию истечет в августе.

В октябре прошлого года статья обвинения Кайминьшу была заменена на более мягкую: первоначально ему инкриминировалось нарушение правил ведения бухгалтерии с корыстной целью, нанесшее значительный ущерб, а теперь - просто нарушение правил ведения бухгалтерии.

Прокуратура просит Сейм дать согласие на выдачу Кайминьша для уголовного преследования по ч. 1 ст. 217 Уголовного закона - о сокрытии либо подделке бухгалтерских документов, годовых отчетов, статистических отчетов или статистической информации. За это преступление может быть применено лишение свободы на срок до года, принудительные работы или денежный штраф.

Подозреваемым по этому уголовному процессу Кайминьш является с января 2020 года. Это связано с тем, что в ходе расследования были получены дополнительные доказательства и изменились фактические обстоятельства преступного деяния.

В то же время Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) прекратило уголовный процесс против Кайминьша из-за отсутствия состава преступления в части о незаконном принятии финансирования для политической организации и об указании неверной информации в декларации.