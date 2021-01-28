Масштабные обыски у оппозиции в Москве. Что известно на данный момент

На обыск из спецприемника

Двух соратников Навального - пресс-секретаря Киру Ярмыш и сотрудника отдела расследований ФБК Георгия Албурова - полиция решила доставить на обыски у них дома из спецприемников, где они отбывают административные аресты. Обыск у Ярмыш закончился, ее везут обратно отбывать арест, сообщает "МБХ медиа".

Ярмыш и Албурова арестовали еще до акции протеста 23 января за призывы прийти на нее. По закону обыск нельзя проводить в отсутствии хозяина квартиры.

Несмотря на это, полицейские не зашли спокойно в квартиру Албурова, а стали взламывать дверь, следует из видео, опубликованного "МБХ медиа".

К кому еще пришли силовики

Из спецприемника не стали забирать на обыск координатора московского штаба Навального Олега Степанова. Дома был его отец.

"Обыск у папы Олега закончился, он только что позвонил. Изъяли один телефон и один айпад. Семья в порядке, держались во время обыска героически, вообще не нервничали. Горжусь!" - написала в телеграм-канале подруга Степанова Елизавета Нестерова.

Примерно в то же самое время, когда проходили другие обыски, полицейские задержали Анастасию Васильеву, руководительницу "Альянса врачей", который сотрудничает с ФБК. Ее забрали из кафе и повезли домой.

Васильева во время обыска играла на фортепиано.

Обыск в квартире @DrAnastasy

продолжается. Раз нарушила санитарный режим — изъять технику! С ковидом только так и можно бороться.



Анастасия отлично играет и на хамство внимания не обращает. Героическая женщина! ✊🏻 pic.twitter.com/Xif3BGljkI — zakharova ❌ (@exCheremnova) January 27, 2021

Обыск также прошел в квартире матери главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова, пишет издание. Силовики пришли по месту его прописки в Алтуфьево, обыск длился больше двух часов, изъяли только жесткий диск.

Кроме того, полицейские проявили интерес к участнице Pussy Riot Марии Алехиной, которая на днях была оштрафована за призывы протестовать 23 января. Обыск прошел у ее матери. Она сообщила "Медиазоне", что силовики забрали только загранпаспорт дочери.

Где находится сама Алехина, было непонятно, поскольку она не выходила на связь. Невозможно было связаться и с гражданским активистом Константином Котовым, который недавно освободился из колонии, отбыв срок по "дадинской статье" о неоднократных нарушениях на митингах.