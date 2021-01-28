Съехал с крутого обрыва и ударился о землю. Под Мадоной в автокатастрофе трагически погиб водитель

Во вторник на 66-м километре трассы Цесис-Вецпиебалга-Мадона произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пожилой мужчина.

Его машина после аварии оказалась лежащей в канаве глубиной в несколько метров. По словам местных жителей, прибывших на место вскоре после аварии, последние метры на пути мужчины были полны леденящих кровь моментов. Особенно для пассажира автомобиля.

По словам местного жителя Айвара, машиной управлял мужчина в возрасте, также в ней находился его сын. Внезапно водитель прижался к рулю, в результате чего машина выехала с насыпи и упала в канаву.

После инцидента и пассажир, и несколько прохожих, которые были поблизости и видели ужасающие события, пытались спасти водителя, но в этом случае все усилия были напрасны.

"Они пытались реанимировать мужчину, но он уже был мертв", - сказал Айвар, который лично знает покойного.

Государственной полицией возбуждено дело, ведется следствие и назначены экспертизы, но, учитывая известные на данный момент факты, вполне вероятно, что уголовное дело будет прекращено.