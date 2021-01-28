Чт, 28.01.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр
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В Латвии работу начал новый госконтролер - впервые за восемь лет

Роланд Ирклис ФОТО: Ieva Leiniša / LETA

Сегодня на должности государственного контролера начинает работать Роланд Ирклис, бывший глава Комиссии по регулированию общественных услуг.

Ирклис сменил на этой должности многолетнего государственного контролера Элиту Круминю.

14 января в Сейме за назначение Ирклиса проголосовали 53 депутата, против были 42 депутата.

На эту должность было выдвинуто три кандидата - помимо Ирклиса, также два члена совета Госконтроля - Илзе Гринхофа и Эдгар Корчагин.

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