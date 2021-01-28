В Латвии работу начал новый госконтролер - впервые за восемь лет
Сегодня на должности государственного контролера начинает работать Роланд Ирклис, бывший глава Комиссии по регулированию общественных услуг.
Сегодня на должности государственного контролера начинает работать Роланд Ирклис, бывший глава Комиссии по регулированию общественных услуг.
Ирклис сменил на этой должности многолетнего государственного контролера Элиту Круминю.
14 января в Сейме за назначение Ирклиса проголосовали 53 депутата, против были 42 депутата.
На эту должность было выдвинуто три кандидата - помимо Ирклиса, также два члена совета Госконтроля - Илзе Гринхофа и Эдгар Корчагин.