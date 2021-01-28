В Латвии работу начал новый госконтролер - впервые за восемь лет

14 января в Сейме за назначение Ирклиса проголосовали 53 депутата, против были 42 депутата.

На эту должность было выдвинуто три кандидата - помимо Ирклиса, также два члена совета Госконтроля - Илзе Гринхофа и Эдгар Корчагин.