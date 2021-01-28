Чт, 28.01.2021
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Мэр Екабпилса ушел с должности. Незадолго до этого его задерживал KNAB

Айвар Крапс ФОТО: Edijs Pālens / LETA

Незадолго до заседания Екабпилсской думы, на котором планируется утвердить бюджет самоуправления на 2021 год, об уходе с должности мэра и приостановке своего членства в партии "Для развития Латвии" объявил ранее задержанный Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) председатель Екабпилсской думы Айвар Крапс.

В связи с тем, что KNAB запретил Крапсу занимать пост мэра города, выезжать из страны и контактировать с определенными лицами, он принял решение покинуть пост председателя Екабпилсской думы.

Крапс заявил, что поступает так, чтобы не препятствовать работе думы, и подчеркнул, что не совершал никаких противозаконных действий и готов сотрудничать с правоохранительными органами, чтобы доказать безосновательность выдвинутых в его адрес обвинений.

Он также сообщил, что по собственному желанию принял решение приостановить деятельность в партии "Для развития Латвии", чтобы его коллеги не были втянуты в этот скандал, пока он не докажет свою невиновность.

Решение о дальнейшей работе в думе в качестве депутата он обещал принять в ближайшее время.

Как сообщалось, KNAB возбудил уголовное дело по подозрению в возможных нарушениях закона со стороны должностных лиц Екабпилсской думы в связи с закупками муниципального предприятия. 21 сентября прошлого года бюро возбудило уголовное дело о злоупотреблении служебным положением в корыстных целях и мошенничестве. В рамках этого уголовного процесса 21 января этого года KNAB провел санкционированные судом неотложные уголовно-процессуальные действия. По этому делу проходят шесть человек, четверо из которых были задержаны и впоследствии освобождены.

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