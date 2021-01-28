Мэр Екабпилса ушел с должности. Незадолго до этого его задерживал KNAB

В связи с тем, что KNAB запретил Крапсу занимать пост мэра города, выезжать из страны и контактировать с определенными лицами, он принял решение покинуть пост председателя Екабпилсской думы.

Крапс заявил, что поступает так, чтобы не препятствовать работе думы, и подчеркнул, что не совершал никаких противозаконных действий и готов сотрудничать с правоохранительными органами, чтобы доказать безосновательность выдвинутых в его адрес обвинений.

Он также сообщил, что по собственному желанию принял решение приостановить деятельность в партии "Для развития Латвии", чтобы его коллеги не были втянуты в этот скандал, пока он не докажет свою невиновность.

Решение о дальнейшей работе в думе в качестве депутата он обещал принять в ближайшее время.