"Один из крупнейших пожаров в Латгале". Последствия для природы и судьбы сотрудников сгоревшего Depo

Тяжело эмоционально – так, спустя полтора месяца после пожара в супермаркете Depo в Резекне жители оценивают и настроение в городе, и вид, который открывается за забором, где видны обломки и поврежденные конструкции.
Пожарные объясняют, что есть конструкции, которые могут упасть в любой момент, поэтому находиться на территории опасно, пока все конструкции не будут снесены.
"Если посмотреть на объемы строительства, то это действительно был один из самых крупных пожаров, произошедших в Латгале", - добавил заместитель командира пожарной части Валдис Страуме.
В целом проверки Государственной службы охраны окружающей среды (VVD) не выявили значительного ущерба для природы - повезло с благоприятными погодными условиями: выбросы в атмосферу быстро рассеивались, а вещества, попадающие в реку, растворялись при низких температурах воды.
"Погибших организмов в реке констатировано не было", - сообщила заместитель директора Резекненского регионального управления окружающей среды Рита Эйдука.
Валдис Страуме отметил, что пожар был настолько обширным, вероятнее всего, из-за позднего вызова службы.
В городе занимаются вопросом дальнейших судеб бывших сотрудников магазина. Руководство сообщило, что всем была предложена работа в магазинах в Екабпилсе и Даугавпилсе, некоторые отказались от этой возможности по личным причинам.
В Государственном агентстве занятости отметили, что к ним пришли менее десяти человек. В свою очередь муниципалитет все еще ждет новостей о том, нужно ли будет искать новое место для магазина.
"Резекне - густонаселенный город, один из самых густонаселенных городов Латвии, и соответственно места здесь не так уж и много. Более месяца владельцы компании не связывались с нами", - сказал представитель Резекненской городской думы Карлис Позняков.
Причина пожара в магазине пока не установлена, проводятся экспертизы, и из-за сложности уголовного дела Государственная полиция пока не может предсказать, когда работы закончатся.
"В ходе расследования мы не получили никаких фактов или доказательств, подтверждающих умышленное повреждение имущества или умышленный поджег, но нам нужно дождаться окончания расследования", - сказал глава Резекненского регионального отделения полиции Латгальского региона Денис Жулинc.