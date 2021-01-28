"Один из крупнейших пожаров в Латгале". Последствия для природы и судьбы сотрудников сгоревшего Depo

Тяжело эмоционально – так, спустя полтора месяца после пожара в супермаркете Depo в Резекне жители оценивают и настроение в городе, и вид, который открывается за забором, где видны обломки и поврежденные конструкции.

Пожарные объясняют, что есть конструкции, которые могут упасть в любой момент, поэтому находиться на территории опасно, пока все конструкции не будут снесены.

"Если посмотреть на объемы строительства, то это действительно был один из самых крупных пожаров, произошедших в Латгале", - добавил заместитель командира пожарной части Валдис Страуме.

В целом проверки Государственной службы охраны окружающей среды (VVD) не выявили значительного ущерба для природы - повезло с благоприятными погодными условиями: выбросы в атмосферу быстро рассеивались, а вещества, попадающие в реку, растворялись при низких температурах воды.

"Погибших организмов в реке констатировано не было", - сообщила заместитель директора Резекненского регионального управления окружающей среды Рита Эйдука.

Валдис Страуме отметил, что пожар был настолько обширным, вероятнее всего, из-за позднего вызова службы. 1

В городе занимаются вопросом дальнейших судеб бывших сотрудников магазина. Руководство сообщило, что всем была предложена работа в магазинах в Екабпилсе и Даугавпилсе, некоторые отказались от этой возможности по личным причинам.

В Государственном агентстве занятости отметили, что к ним пришли менее десяти человек. В свою очередь муниципалитет все еще ждет новостей о том, нужно ли будет искать новое место для магазина.

"Резекне - густонаселенный город, один из самых густонаселенных городов Латвии, и соответственно места здесь не так уж и много. Более месяца владельцы компании не связывались с нами", - сказал представитель Резекненской городской думы Карлис Позняков.

Причина пожара в магазине пока не установлена, проводятся экспертизы, и из-за сложности уголовного дела Государственная полиция пока не может предсказать, когда работы закончатся.